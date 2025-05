Carlo d'Inghilterra, in visita di stato in Canada, è stato invitato a parlare al Parlamento e ha voluto effettuare un discorso in doppia lingua, come in Italia

Fonte: IPA Carlo d'Inghilterra

Re Carlo III ha dovuto affrontare diverse difficoltà da quando è salito al trono. Il sovrano, infatti, sta lottando contro un tumore che l’ha colpito e ha dovuto gestire anche le conseguenze che ha subito la Monarchia Inglese, dopo l’annuncio dei problemi di salute anche della nuora Kate Middleton.

Ma ad angustiare le giornate del primo uomo d’Inghilterra c’è anche il secondogenito Harry che ormai da diversi anni ha lasciato la patria e il suo posto all’interno della Famiglia Reale per trasferirsi negli Stati Uniti. Malgrado sia il Duca di Sussex che i tabloid inglesi spesso abbiano descritto le condizioni di salute del sovrano come complicate, lui non perde occasione per dimostrare la sua forza.

Dopo la visita di stato in Italia degli scorsi mesi, adesso Re Carlo III si trova in Canada con la moglie, la Regina Camilla.

Re Carlo, il discorso al Parlamento canadese

Re Carlo e la Regina Camilla hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio in Italia, nel corso della loro visita ufficiale nel Bel Paese. Oltre a celebrare la loro unione amorosa, la coppia reale è stata coinvolta in diversi momenti speciali, come una passeggiata ai Fori Romani con la speciale guida di Alberto Angela e un fastoso Banchetto di Stato al Quirinale. Il sovrano è stato accolto anche in Parlamento dove ha effettuato un discorso storico, parzialmente in italiano.

Allo stesso modo, adesso che Carlo III si trova in visita di stato in Canada con la moglie Camilla, ha voluto omaggiare il paese nordamericano con un discorso parzialmente in francese, che ha avuto luogo al Parlamento canadese: “È con profondo orgoglio e piacere che mia moglie e io ci uniamo a voi oggi, mentre vediamo i canadesi unirsi in un rinnovato senso di orgoglio nazionale, unità e speranza. Come ho già detto, ogni volta che vengo in Canada, un po’ più di Canada mi entra nel sangue, e da lì direttamente nel cuore'”.

Secondo quanto riportato da Hello, Carlo d’Inghilterra avrebbe sfoggiato un accento straniero davvero autentico.

Carlo e Camilla in Canada, i retroscena

Re Carlo e la consorte Camilla hanno intrapreso un viaggio di stato in Canada e il sovrano ha sfruttato l’occasione per infondere speranza agli abitanti del paese straniero: “Oggi il Canada si trova ad affrontare un altro momento critico. Democrazia, pluralismo, stato di diritto, autodeterminazione e libertà sono valori cari ai canadesi e che il governo è determinato a proteggere”.

Carlo III, per la prima volta dal 1957, ha tenuto un discorso nell’ex colonia come capo di stato, utilizzando anche il trono reale. La scelta d’invitare il monarca oltreoceano potrebbe derivare, ovviamente, dalle recenti tensioni e dai patteggiamenti in corso con Donald Trump, ricordati anche dal sovrano nel suo discorso: “Il Primo Ministro e il Presidente degli Stati Uniti hanno iniziato a definire un nuovo rapporto economico e di sicurezza tra Canada e Stati Uniti, radicato nel rispetto reciproco e fondato su interessi comuni, per apportare benefici trasformativi a entrambe le nazioni sovrane”.

In ogni caso, Re Carlo e la Regina Camilla sono stati accolti con tutti gli onori e da un bagno di folla in Canada.