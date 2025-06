Re Carlo, rovinati i piani di Meghan Markle e Harry torna in Inghilterra

Re Carlo può stare sereno: il gala per Meghan Markle è stato rinviato a causa dei tumulti di Los Angeles e Harry pianifica il suo ritorno in Inghilterra

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Re Carlo può dormire sonni tranquilli. Il piano di Meghan Markle per rovinare il Trooping the Colour è fallito. Infatti, la serata di gala in onore della Duchessa del Sussex è stata rinviata. E intanto Harry conferma la data del suo ritorno in Gran Bretagna.

Re Carlo, fallisce il progetto di Meghan Markle

Come è noto, Re Carlo festeggia il suo compleanno pubblico il prossimo 14 giugno con la parata militare, nota come Trooping the Colour, in occasione della quale tutta la Famiglia Reale si riunisce sul balcone di Buckingham Palace.

Quest’anno l’evento rischiava di essere messo in ombra a causa di Meghan Markle. In realtà, la Duchessa del Sussex non era direttamente responsabile della coincidenza di date, ma certo non era dispiaciuta di fare la sua grande uscita pubblica in concomitanza col Trooping The Colour. La moglie di Harry era stata invitata come ospite d’onore a una serata di gala a Los Angeles, proprio il 14 giugno. In quell’occasione avrebbe dovuto ricevere un premio per le sue opere benefiche e avrebbe dovuto tenere un discorso.

Meghan Markle, rinviata la sua premiazione

La serata però è stata rinviata a causa dei tumulti scoppiati in città. “Los Angeles ha bisogno che concentriamo le nostre energie sul sostegno ai nostri vicini e sulla dimostrazione dei valori che rendono forti la nostra città e la nostra contea”, ha dichiarato Lori Bettison-Varga, Presidente e Direttrice dell’NHMLAC, l’associazione che avrebbe dovuto premiare Meghan.

La decisione di rinviare il gala è stata presa dal Consiglio di amministrazione del museo, dalla dirigenza e dai partner dell’evento, che hanno “concordato all’unanimità” sul fatto che la sospensione dell’evento fosse “la risposta appropriata alle attuali circostanze della comunità”, hanno affermato i Natural History Museums of Los Angeles County in un comunicato.

L’evento non è stato annullato, ma solo rinviato. L’NHMLAC prevede di organizzare l’evento in una data successiva, ma continuerà a svolgere regolarmente le sue attività quotidiane e a ospitare programmi educativi.

Re Carlo, Harry ritorna in Inghilterra

Intanto, Harry ha confermato implicitamente quando tornerà in Inghilterra. Certamente la sua prossima visita in Gran Bretagna sarà a luglio 2027, quando si terranno gli Invictus Games a Birmingham. Anche se è probabile il secondogenito di Carlo ritornerà in Gran Bretagna prima di quella data.

Per il momento, a parte gli Invictus Games, non sono stati definiti ancora altri impegni in Europa per il Principe che naturalmente, se tornerà in patria, lo farà da solo, perché Meghan non ha più intenzione di rimettere piede in Inghilterra. Infatti, da un lato teme il confronto con la Famiglia Reale, dall’altro sa di non essere gradita al popolo britannico, poiché è considerata la causa delle tensioni e della spaccatura all’interno della Corte.

D’altro canto, anche Harry ha perso la stima dei suoi sudditi, specialmente dopo che è stato rivelato che ha addirittura cercato di cambiare cognome.