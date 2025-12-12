Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Letizia di Spagna, il suo look nella cartolina di Natale 2025

Così come ogni anno, la Famiglia Reale spagnola ha condiviso una cartolina di Natale: “Con tutto il nostro affetto e i nostri migliori auguri”. Ecco quanto scritto di fianco a un’immagine speciale, usata per celebrare le festività del 2025 ma scattata il 25 ottobre a Valdesoto.

Una foto molto significativa

L’immagine scelta per la cartolina di Natale 2025 non poteva essere più rappresentativa. È stato infatti immortalato un momento unico della coppia reale, insieme alle figlie. Il tutto durante una visita a Valdesoto, come detto, nominato Pueblo Ejemplar 2025. Questo è un riconoscimento che valorizza le piccole comunità, la bellezza dei paesaggi naturali e la ricchezza delle aree agricole. Un chiaro messaggio da parte della Corona. Lo sguardo dei reali non è rivolto unicamente alle grandi realtà come Madrid e Barcellona. La voce di tutti è ascoltata allo stesso modo.

Sul retro della cartolina appare la scritta: “Buon Natale e felice Anno Nuovo 2026”, realizzata con un carattere molto simbolico. Si tratta dell’Ibarra Real Nova, che risale al XVIII secolo ed è stato usato nell’edizione del 1780 del Don Chisciotte preparata per la Real Academia Espanola. Un modo particolare per celebrare il 400° anniversario della prima parte dell’opera di Miguel de Cervantes, ancora amatissima e fonte d’ispirazione al giorno d’oggi.

Sul lato destro, invece, compaiono le firme delle Loro Maestà e delle Loro Altezze Reali. Accanto, un messaggio scritto a mano: “Con tutto il nostro affetto e i nostri migliori auguri”. All’esterno, la cartolina è completata dallo stemma reale e dal motto: “Servizio, impegno e dovere”.

I look dei Reali di Spagna

Per la cartolina di Natale 2024 era stato scelto uno scatto più formale, considerando la volontà di ricordare le vittime della DANA. Stavolta il tono è ben più rilassando, con la coppia reale che si mostra separata, con il Re Felipe che abbraccia l’infanta Sofia (18) e la Regina Letizia che siede di fianco alla Principessa Leonor (20), che l’abbraccia a sua volta.

L’effetto complessivo della foto è quello di un’eleganza rilassata, lontana dagli eccessi formali, ma comunque curata nei minimi dettagli. La Regina Letizia, seduta in primo piano, ha scelto uno stile essenziale ma sofisticato. Indossa un completo in denim scuro, caratterizzato da pantaloni a gamba ampia e top coordinato. Il tutto abbinato a una giacca blu navy dal taglio pulito, chiusa da grandi bottoni.

Ai piedi, invece, stivaletti scamosciati color cammello, così da spezzare delicatamente il look total dark. Capelli sciolti, lisci e ordinati, con riga laterale a incorniciare il viso. E per il make-up? Naturale, luminoso e in linea con l’immagine moderne e concreta che ha sempre dato a pubblico e stampa.

La Principessa Leonor al suo fianco ha optato per un outfit giovane ma, di fatto, molto maturo. Abito in denim blu scuro, con linea fluida e femminile. Ciò abbinato a una giacca in suede marrone chiaro, che aggiunge calore e profondità all’insieme. Anche i suoi stivaletti sono in tonalità cammello, richiamando quelli della madre, quasi a voler evidenziare una continuità visiva molto elegante.

Alle spalle, Re Filippi VI è l’incarnazione dell’eleganza classica maschile. Giacca grigia dal taglio sartoriale per lui, portata sopra una camicia bianca senza cravatta. Un’assenza utile per alleggerire l’insieme, rendendolo più informale.

Pantaloni scuri a completare il suo look sobrio e istituzionale, coerente con il contesto rurale e il tono familiare dello scatto. Come al solito, poi, barba “sale e pepe”, a rafforzare l’immagine di un sovrano autorevole ma vicino alla gente.

Ultima della lista, la Principessa Sofia ha sfoggiato il look più fresco e spontaneo del gruppo. Cappotto grigio chiaro, lineare e minimal, con una maglia bianca semplice. Il tutto abbinato a jeans azzurri dal taglio dritto. La scelta perfetta per riflettere età e personalità della “piccola di casa”.

