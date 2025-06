Fonte: IPA La Principessa Leonor di Spagna è arrivata a New York, concludendo il suo viaggio

Si può far parte di un’importante Famiglia Reale e, al tempo stesso, sperimentare sentimenti decisamente comuni. La fine di un’esperienza, che ha generato forti legami, è sempre un momento particolare, emozionante e, al tempo stesso doloroso.

Lo è anche per la Principessa Leonor, immortalata in uno scatto al fianco di alcune compagne guardamarina. Il legame creato sembra andare oltre il protocollo reale. Avendo trascorso ben cinque mesi di navigazione sul veliero Juan Sebastián de Elcano (nave della scuola della Marina spagnola), tutto ciò era inevitabile.

L’emozione della Principessa Leonor

L’erede al trono di Spagna ha vissuto un’esperienza fondamentale, tanto per i suoi impegni futuri quanto per sé come persona. Cinque mesi a stretto contatto con i propri colleghi l’hanno di certo temprata. Oggi è una donna più matura e arricchita dallo scambio costante al quale ha preso parte.

Si è mostrata sorridente, affettuosa e del tutto immersa nella vita di bordo. Per la prima volta, poi, ha posato pubblicamente soltanto con le sue compagne di viaggio. Cinque ragazze che hanno condiviso questo complesso e splendido viaggio con lei, fronteggiando ogni sfida fianco a fianco. Si è di certo sviluppata un’intesa incredibile tra loro, il che risulta evidente dallo scatto.

Un legame che va oltre il mare

L’ultimo porto del 97° “crucero de instrucción” è stato quello di New York. Una tappa decisamente speciale per l’equipaggio della Elcano. Nella foto possiamo vedere i grattacieli resi celebri da generazioni di film, mentre in primo piano ci sono sei giovani donne in uniforme estiva bianca.

Tra loro c’è la Principessa Leonor, che dà la sensazione di sentirsi ormai a casa a bordo. È circondata dalle sue coetanee, che in questi mesi distante da casa sono divenute un po’ famiglia, qualcosa a metà strada tra amiche e sorelle.

La Casa Reale ha poi pubblicato alcune immagini che mostrano la Principessa Leonor su una terrazza di New York. Tutto ciò poco prima del concerto al Carnegie Hall, con protagonista le artiste spagnole María Dueñas e Saioa Hernández. Lo scatto divenuto virale, però, è quello più semplice e spontaneo di tutti. Un abbraccio spontaneo e amorevole, tra chi si rende conto di star vivendo momenti che resteranno per sempre nella memoria.

Il prossimo viaggio di Leonor

Sappiamo che la traversata della Principessa Leonor ha avuto inizio da Cadice a gennaio. Lei e gli altri cadetti hanno percorso 17.000 miglia nautiche (31.000 km, circa). Dell’intero equipaggio, appena otto erano donne e soltanto sei (Principessa compresa) hanno completato l’intera tratta.

Non è però ancora tempo per l’erede al trono di tornare a casa. La maggior parte dei guardiamarina farà ritorno alla propria quotidianità via mare ma per Leonor è stato organizzato un volo in direzione Spagna. Il motivo? Riabbracciare rapidamente la famiglia e poi fronteggiare una nuova sfida militare. È previsto che salga a bordo di una delle fregate più prestigiose della Armada Española.

Dovrebbe proseguire la propria formazione su uno dei seguenti:

Méndez Núñez;

Álvaro de Bazán;

Cristóbal Colón;

Blas de Lezo;

Almirante Juan de Borbón.

Tra tutte, sembra che la Blas de Lezo possa essere la candidata più probabile, attualmente in rotta verso la base navale di Rota. L’erede si ritroverà così a fronteggiare un nuovo scenario, ancora una volta ben distante dai riflettori, ma cardine per la sua crescita.