Letizia di Spagna alla parata con Felipe: il look “comodo” e l’assenza significativa

Fonte: IPA Letizia di Spagna alla parata

La Regina Letizia di Spagna e il Re Felipe hanno preso parte a uno degli eventi più importanti e solenni a Santa Cruz de Tenerife: la parata del Giorno delle Forze Armate 2025. Si è svolta a Tenerife e Gran Canaria alla presenza dei Reali di Spagna, con migliaia di persone che si sono riversate sulle strade. Per l’occasione, Letizia ha optato per un look comodo ma elegantissimo. Significativa l’assenza, ma giustificata, di Leonor, la Principessa delle Asturie, che al momento si trova a New York.

Letizia di Spagna e Re Felipe alla parata del Giorno delle Forze Armate 2025

La parata del Giorno delle Forze Armate 2025, che si è tenuta il 7 giugno, è tra gli eventi più importanti a cui prendono parte i Reali di Spagna: quest’anno, è stato celebrato a Santa Cruz de Tenerife. Da quando ormai fa parte della Famiglia Reale spagnola, Letizia ha partecipato ben 17 volte.

Ad oggi, è mancata solo tre volte, ovvero nel 2007, poco dopo la nascita dell’Infanta Sofia, così come nel 2009, per un viaggio in Colombia e naturalmente nel 2020, poiché l’evento è stato annullato per la Pandemia di Covid-19. Tantissime le persone che sono scese in piazza proprio per rendere omaggio alla Regina Letizia e Re Felipe: tra applausi e urla di gioia, come riporta Hola, la giornata è trascorsa senza intoppi, sotto il sole di giugno. Tra i momenti più belli dell’evento, quello in cui è stato reso un omaggio ai caduti.

Il look di Letizia di Spagna per la parata

Fonte: IPA

E se Re Felipe indossava l’uniforme estiva della Marina, la Reina Letizia ha invece scelto di riciclare uno dei suoi abiti firmati Carolina Herrera, un modello decisamente semplice ma raffinato, perfetto per la calda giornata; saltano subito all’occhio i ricami floreali. Avevamo già visto questo abito nel 2022, ma questa volta lo ha abbinato a un sandalo con tacco basso e una borsa azzurra. Da tempo infatti la Reina evita di mettere tacchi troppo alti, dopo che le è stato diagnosticato il neuroma di Morton, una malattia degenerativa che colpisce il metatarso.

L’assenza di Leonor, la Principessa delle Asturie

Tra i tanti applausi della parata, è mancata una presenza importante: quella della Principessa delle Asturie, Leonor. Ma l’assenza è tutt’altro che casuale. La futura Regina di Spagna si trova attualmente a New York, impegnata in un lungo viaggio di formazione a bordo della nave scuola Juan Sebastián de Elcano. Proprio l’altra sera, ha preso parte a una serata di gala alla Carnegie Hall, lasciando il segno con il suo portamento e la sua disciplina. Una missione che non le consente di accompagnare i genitori in ogni occasione, ma che la sta formando, giorno dopo giorno, al ruolo che un giorno la attende. E mamma Letizia, da lontano, non può che esserne orgogliosa. La nave è partita l’11 gennaio, ma Leonor e Letizia si sono riviste dopo diversi mesi, e la foto del loro abbraccio ha emozionato tutti gli appassionati della Famiglia Reale spagnola.