Kylie Jenner regina galattica: il costume di Halloween ispirato a Jane Fonda

Omaggiando Jane Fonda, Kylie si trasforma in una regina dello spazio, sfoggiando look anni '60 e dettagli futuristici

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Kylie Jenner

Kylie Jenner ha voluto sorprendere i suoi quasi 400 milioni di follower su Instagram con un’interpretazione audace e galattica per il suo Halloween, omaggiando Jane Fonda e il suo iconico ruolo in Barbarella. Questa scelta ha portato la più giovane del clan Kardashian-Jenner a fare un salto nel passato, ricreando fedelmente i look anni ‘60 del celebre personaggio di Fonda, incarnando così una vera “regina galattica”.

Kylie Jenner come Barbarella: il primo look metallico e audace

Per dare il via al suo “tribute” in stile Barbarella, Kylie ha optato per un outfit che richiama immediatamente lo spirito audace del personaggio sci-fi degli anni ‘60.

Nel primo scatto, la vediamo indossare un top metallico che le lascia scoperto il ventre, abbinato a una gonna bianca di seta che ondeggia leggermente, mentre guarda con intensità verso l’orizzonte. A completare il look, una parrucca bionda e un trucco delicato, con occhi fumosi e labbra nude, che le donano un aspetto etereo e allo stesso tempo forte.

Kylie non ha dimenticato nessun dettaglio: nel secondo outfit, appare con una fusciacca in stile pelliccia, una versione moderna dell’iconico look in bianco e nero che Barbarella sfoggiava nel film. Anche le scarpe sono scelte con cura: stivali alti e argentati che riportano alla mente le avventure spaziali di Jane Fonda. Con questo look, Jenner incarna l’essenza di un’eroina spaziale sicura e pronta a conquistare nuovi mondi.

Il look da “regina galattica” e l’omaggio agli anni ‘60

Nel terzo e ultimo outfit, Kylie si trasforma completamente nella “regina della galassia”: indossa un due pezzi argenteo che sottolinea il suo fisico scolpito e si accompagna a un mantello in maglia di catena che scende elegantemente dalle sue spalle.

Questo costume richiama l’energia audace e anticonformista di Barbarella, film controverso per l’epoca, ma capace di lasciare un segno indelebile nella cultura pop. Jane Fonda, infatti, ha reso memorabile la scena di apertura del film con una “spazio striptease” che destò scalpore e censura negli Stati Uniti, mentre in Europa divenne un simbolo di libertà espressiva e ribellione.

Fonte: Getty Images

Kylie Jenner ha voluto omaggiare questo spirito attraverso una serie di foto, ognuna delle quali ricrea un momento iconico di Fonda, che ha sempre parlato del ruolo di Barbarella con un misto di affetto e ironia.

Jane Fonda, in effetti, si era dichiarata inizialmente titubante nel vestire i panni di un’eroina così sensuale, ma negli anni ha imparato ad apprezzare il film come un simbolo della sua gioventù ribelle e della sua scoperta di sé.

Fonte: Getty Images

Kylie Jenner regina di Halloween: il tributo agli iconici costumi

Questa reinterpretazione di Barbarella dimostra, ancora una volta, come Kylie Jenner riesca a distinguersi durante la stagione di Halloween, superando anche i travestimenti degli anni precedenti.

Con un costume che fonde elementi retrò e futuristici, Kylie ha scelto di indossare non solo abiti che omaggiano Jane Fonda, ma anche di portare un po’ della magia cinematografica del passato nella contemporaneità.

Sua mamma, Kris Jenner, è stata una delle prime a commentare le foto, scrivendo con orgoglio: “Of course you are 🔥”, a dimostrazione del sostegno incondizionato della matriarca del clan.

Questo Halloween ha visto Kylie come la prima del gruppo a rivelare il suo costume, affermando ancora una volta il suo status di icona di stile e creatività. L’anno scorso, insieme alla sorella Kendall, si era trasformata in “Sugar e Spice” di Batman Forever, sorprendendo i fan con un costume coordinato.