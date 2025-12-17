Un capo divertente, ma al tempo stesso glamour e adatto a tutte le occasioni: questa giacca sfoggiata da Bianca Guaccero è il modello da avere ora

IPA Bianca Guaccero: la pelliccia viola è il capo cool e da avere dell'inverno

Elegante, ma al tempo stesso sbarazzino, adatto a una serata super glam, ma favoloso anche con un paio di jeans e una felpa. Stiamo parlando del capo tendenza dell’inverno, una bellissima giacca furry, dal colore acceso e da indossare in tutte le situazioni.

A darci l’inspo perfetta per essere cool tutto l’inverno è stata Bianca Guaccero, che in un post su Instagram ha sfoggiato una pelliccia viola, calda e al tempo stesso alla moda, abbinandola a dei jeans scuri.

Una combo perfetta per non soffrire a causa delle basse temperature, senza però dover rinunciare allo stile. Ora possiamo provare a copiarla anche noi, inserendo nel nostro guardaroba un capo simile.

Bianca Guaccero: la giacca che ci svolta ogni look

Per spiccare non serve eccedere con accessori o gioielli, infatti spesso può bastare il capo giusto. Ce lo insegna Bianca Guaccero, favolosa su Instagram con un semplicissimo paio di jeans e una pelliccia viola super furry, calda e cool.

Uno stile da copiare per essere perfette in ogni occasione e per sfoggiare un outfit grintoso e che non passa inosservato. La conduttrice ha abbinato la giacca a uno look d’insieme molto chic: trucco sofisticato, capelli lisci e sciolti e il suo bellissimo sorriso.

Le pellicce viola da provare

Divertenti, perfette per lasciare il segno e per chi desidera un look che non sia noioso, ma senza rinunciare a calore e comodità. Le pellicce viola sono il capo perfetto per l’inverno e noi abbiamo selezionato i modelli più belli da provare.

È in pelliccia sintetica, comoda, traspirante e morbida: stiamo parlando della giacca di Yuakou che è a maniche lunghe e ha il taglio corto, adatta a essere indossata anche nelle situazioni più glam, magari con un vestito. Oppure con pantaloni e maglioncino.

Giacca di Yuakou Pelliccia sintetica, corta e a maniche lunghe

Favolosa anche l’opzione di LaoZan: si tratta di un modello a pelo lungo, sempre in pelliccia ecologica, da abbinare a jeans una maglia effetto seconda pelle e delle scarpe con il tacco.

Giacca di LaoZan Modello a pelo lungo, elegante e super glam

Torniamo su un capo corto, invece, con la pelliccia sintetica di Zhuikun: abbastanza calda da farci affrontare con stile una serata invernale, è favolosa per abbinamenti chic. Ma la possiamo sdrammatizzare con scelte di stile più casual.

Giacca di Zhuikun Modello corto, dallo stile elegante

È super morbida la pelliccia sintetica di Queen Helena dotata di manica lunga e collo con risvolto. Tra gli altri dettagli da sapere c’è il fatto che è corta e che ha la chiusura con zip. Per essere coperte e al caldo.

Giacca di Queen Helena Giacca corta con chiusura zip

Orandesigne, poi, ci propone un modello davvero caldo: la pelliccia è più lunga e perfetta con pantaloni stilosi, o caldissimi leggings, una mini bag e un maglione.

Giacca di Orandesigne Giacca lunga, fluffy e calda

Per chi ama i modelli teddy, poi, l’opzione adatta e in viola è quella del brand Peuignao, caratterizzata da un fit ampio e comodo e adatta a tutti coloro che cercano opzioni confortevoli. Ha il cappuccio, le tasche e la chiusura con zip. Si tratta di un capo molto casual, da indossare nelle giornate in cui si ha voglia di calore e di sentirsi a perfette.

