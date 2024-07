Love Mi di Fedez, annunciato e poi sparito: la verità sul concerto benefico

Fonte: IPA Concerto Love Mi

Negli ultimi anni l’evento Love Mi di Fedez è stato un enorme successo. Dopo la prima edizione in Piazza Duomo il 28 giugno 2022, totalmente gratuita, si è generata una notevole aspettativa. Esattamente un anno dopo, il 27 giugno 2023, l’evento si è ripetuto dinanzi al Duomo. Il tutto con le telecamere di Italia Uno a riprendere lo show, così da spingere le donazioni. Sembrava poter diventare un appuntamento estivo a dir poco entusiasmante, con sempre più personalità italiane e straniere e invece? Il 2024 non ha visto alcuna organizzazione, eppure Fedez lo aveva annunciato sui social. Ecco che fine ha fatto il grande concertone.

Love Mi 2024, che fine ha fatto

A maggio scorso era stato proprio Fedez ad annunciare la nuova organizzazione di Love Mi anche in questo 2024. Si era rivolto al suo “Gruppettino Segretino”, ovvero il canale Instagram cui tanti si sono iscritti: “Volevo dirvi che Love Mi sta per tornare, grandi novità. Magari dopo lo cancello perché poi mi sgrideranno tutti”.

Parole decisamente chiare, che evidenziavano un avvio ormai ufficiale della grande macchina organizzatrice. Dell’evento benefico, però, nessuna traccia. Di certo l’estate non è finita e non è da escludere, inoltre, che la stagione possa essere diversa stavolta, ma il totale silenzio nell’ultimo mese e mezzo, circa, è sospetto.

Dopo qualche giorno da tali parole, spazio a nuove dichiarazioni. Stavolta non sui social, bensì al Salone del Libro. Il rapper aveva spiegato come lo show benefico non avrebbe più avuto luogo in Piazza Duomo. In aggiunta anche una precisazione sul prezzo. Non più un evento gratuito ma, al fine di garantire un minimo di donazioni e, al tempo stesso, la fattibilità dello show, sarebbe stato a pagamento.

“Metteremo un prezzo molto popolare rispetto ai biglietti dei concerti, che non sono proprio accessibilissimi. Li venderemo a 13 euro (10 più 3 di prevendita). Tutti i 10 euro verranno donati in beneficenza. Sono 60mila posti, quindi 600mila euro. Quando sarà il concerto? Non posso dirlo ma lo comunicheremo a breve”.

Individuato anche il posto, ovvero il Cargo 1. Si tratta di un’area nel quartiere espositivo di Fiera Milano (Rho). È qui che si tiene la rassegna Fiera Milano Live. Tanti i dettagli, dunque, che lasciano pensare a una fase avanzata dei lavori. E poi? Silenzio.

La verità su Love Mi 2024

Stando a quanto riportato da FQ Magazine, il gran concertone benefico voluto da Fedez non è stato cancellato. Difficile pensare lo fosse, tenendo conto di come il rapper si fosse esposto pubblicamente. Qualcosa però è di certo accaduto. Allo stato attuale il progetto è “tutto sospeso”. Non sono chiare le ragioni ma lo stesso rapper aveva fatto riferimento a delle difficoltà nell’organizzazione nel corso dell’intervista a Belve.

“Ho una fondazione e posso dire che è stata controllata dalla testa ai piedi. Ho sempre fatto beneficenza in un certo modo ed è emerso che quando lo faccio, perdo soldi. Con Love Mi ho perso 1.200.000 euro”.