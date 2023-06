“Love Mi 2023”, Fedez e Articolo 31: il gran finale è emozionante

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

J-Ax grida legalizzala al Love Mi 2023 e Fedez canta Ohi Maria nel backstage

Fedez torna in piazza Duomo a Milano con il Love Mi 2023. Quello che doveva essere un modo per rilanciare gli eventi live e aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo, si è trasformato in ben altro, ha spiegato.

Non è da escludere che il progetto prosegua nel corso dei prossimi anni, come ha lasciato intendere proprio il diretto interessato durante la presentazione: “Ora è diventato molto di più. Un momento di unione. Un rito annuale che vuole unire tutti nel nome della musica e della beneficenza”.

Lo scorso anno tutti i proventi vennero devoluti all’associazione Tog ma le cose sono cambiate stavolta. I profitti ottenuti dal Love Mi 2023 sono infatti destinati all’associazione Andrea Tudisco OdV. L’obiettivo è quello di garantire assistenza sanitaria e diritto alla salute ai bambini. È possibile prendere parte attivamente al concerto, contribuendo a proprio modo alla raccolta fondi, o devolvere una cifra attraverso il numero 45596, attivo fino al 2 luglio.

Il gran finale di Fedez

L’ultimo atto del Love Mi 2023 ha visto Fedez come assoluto protagonista sul palco di Milano. Ha chiamato al suo fianco Annalisa e gli Articolo 31, così da cantare Disco Paradise. L’atmosfera è quella di un ritrovo di amici, tra grandi sorrisi ed evidente alchimia.

Momento amarcord, poi, con Fedez e J-Ax rimasti soli a cantare i successi di qualche anno fa, quando i due erano soci e grandi amici, prima del litigio e il recente riavvicinamento. Una vera e propria festa che ha colpito tutti nel cuore. Fuochi d’artificio per quello che è già diventato uno dei più grandi eventi dell’estate musicale italiana.

Salutato l’amico, è il marito di Chiara Ferragni a tenere il palco, da solo per un po’, emozionando ed emozionandosi, accogliendo in seguito altri artisti. Ha così rivissuto i grandi successi degli ultimi anni, chiamando a sé anche Orietta Berti e Achille Lauro per Mille. Il regalo finale alla sua città, che lo ha accolto a braccia aperte.

Messaggio a Giorgia Meloni

In attesa di esibirsi, Fedez si è goduto lo spettacolo del Love Mi 2023 nel dietro le quinte e, all’arrivo degli Articolo 31, si è comportato come un vero e proprio fan.

Seduto a guardare i suoi amici far impazzire piazza Duomo, cantando grandi classici della loro lunghissima carriera. Impossibile non cantare quei testi celebri, tanto per il pubblico quanto per l’organizzatore di questo grande evento.

Sorriso sulle labbra e canto a bassa voce, come tutti gli spettatori da casa. Lo stesso ha fatto sua moglie, che si è però scatenata liberamente tra il pubblico, senza contenersi, come evidenziato nelle sue storie.

Tra le canzoni scelte per questo mini concerto degli Articoli 31 sono state inserite alcune che di certo scateneranno un po’ di commenti. Parliamo de L’Italiano medio, Ohi Maria e Maria Salvador.

La prima cita due personaggi amatissimi e ormai defunti, Maurizio Costanzo e Silvio Berlusconi. Le altre due invece parlano di liberalizzazione delle droghe leggere, e nello specifico della marijuana.

Fedez l’ha cantata nel backstage e J-Ax ha gridato verso il cielo di Milano un lungo: “Legalizzala!”. Un messaggio a Giorgia Meloni, con la premier che proprio in questi giorni si era scagliata contro lo spirito liberale di una certa frangia della politica e, di conseguenza, del Paese.

Chiara Ferragni: il look al Love Mi

Se è vero che il padrone di casa si è fatto attendere non poco, sui social i fan dei Ferragnez hanno avuto modo di apprezzare un po’ di storie Instagram. È stato Fedez a darsi maggiormente da fare, facendo gli onori di casa nel backstage.

Foto con artisti e una panoramica dall’alto del grande pubblico di piazza Duomo. Eppure Chiara Ferragni è stata in grado con appena due scatti di destare una certa attenzione con il suo look.

Una visione migliore è stata poi regalata dalle telecamere di Italia 1. La celebre content creator ha optato per un look rock. Dopo aver sfoggiato i colori dell’Italia per i Coldplay, stavolta ha indossato un top monospalla con aggiunte argentate. Sfumature metalliche con orecchini decisamente particolari, con le croci e un trucco “dark” esaltato da un effetto smokey eyes.