Red flags: i segnali da non sottovalutare in una relazione

Fonte: iStock Red flags: quali sono e come riconoscerle

Sulla carta sappiamo che le relazioni sane sono quelle basate sul rispetto e sulla fiducia, quelle in cui si litiga senza farsi male e si scende a compromessi perché i bisogni di entrambi siano rispettati. Peccato che quando ci sono di mezzo i sentimenti non sia così facile essere razionali e obiettive. Una parte di noi è sempre pronta a prendere le difese delle persone che amiamo, anche davanti all’evidenza. E poi c’è il seme del dubbio, il timore di essere troppo suscettibili oppure quello di rimanere sole. Così non tutte riescono a cogliere in tempo i segnali di una relazione malsana o tossica, restando invischiate per mesi o per anni in rapporti che ledono l’autostima e svuotano di ogni energia.

Ne abbiamo parlato con il dottor Nicola Ghezzani, psicologo clinico, formatore e psicoterapeuta esperto di narcisismo e di dipendenza affettiva, argomenti a cui ha dedicato numerosi saggi e articoli, tra cui Relazioni crudeli e L’amore impossibile, pubblicati da Franco Angeli.

Segnali esterni e segnali interni

«I segnali che possono aiutarci a capire che la relazione che stiamo vivendo è malsana, se non addirittura tossica, possono essere individuati sia nel comportamento dell’altro che in noi. Ci sono persone che sono particolarmente attente all’esterno, orientate a cogliere più facilmente quello che succede fuori da sé, e altre più attente alle proprie reazioni soggettive e più portate all’introspezione» chiarisce l’esperto.

Quando in una relazione vengono a mancare il rispetto e la cura per i sentimenti di entrambi un segnale molto potente può essere il proprio disagio. Se quando lui o lei entra nella stanza ti manca l’aria, se sei ormai abituata a camminare sulle uova per paura di reazioni negative, se ti senti perennemente confusa e infelice, sono tutte bandiere rosse che una parte di te sta sventolando nella speranza di essere ascoltata.

Guardarsi dentro

«In una relazione bisogna stare molto attenti a non cadere nell’eccessiva idealizzazione, ovvero nel negare la propria capacità critica e ignorare i segnali di malessere» raccomanda lo psicologo. «Non solo ansia e depressione, molto comuni per chi vive relazioni tossiche in cui il disagio tende ad accentuarsi in presenza dell’altra persona, ma anche l’evitamento della decisione, cioè la tendenza a non sentirsi più in grado di decidere da sole per paura di innescare reazioni negative». Un conto infatti è chiedere un parere su tutto perché si è profondamente insicure o emotivamente dipendenti, un altro è temere così tanto di dire o fare la cosa sbagliata da rimanere bloccate.

«Chi vive relazioni malsane può anche manifestare un bisogno riparativo: è il caso di chi si sente sempre in dovere di scusarsi, anche preventivamente, di riempire l’altro di attenzioni e regali o di lavorare tanto per farlo contento, come se fosse sempre in difetto o in dovere di recuperare qualcosa che ha perso. Un altro sintomo soggettivo da non prendere alla leggera è la prigionia mentale, ovvero la tendenza a mettere l’altro al centro di ogni pensiero o discorso. In questo modo è come se la mente smettesse di crescere, ne risente la carriera e anche i legami esterni alla coppia. A volte è accompagnata da angoscia catastrofica, cioè dalla convinzione che se senza di lui o di lei non siamo più niente, come se quella relazione ci avesse fatto il vuoto intorno».

Non è detto che queste reazioni dipendano solo ed esclusivamente dalle azioni dell’altro, ma guardarsi dentro e ascoltarsi è importante quanto saper riconoscere i comportamenti negativi. A maggior ragione se tutti questi problemi sono comparsi insieme alla relazione o se si tratta di legami difficili da interrompere, come quelli tra genitori e figli.

8 red flags da non sottovalutare

Alcuni campanelli d’allarme sono più riconoscibili di altri. Le manie di controllo, l’eccessiva gelosia e i comportamenti aggressivi sono solo alcuni dei segnali esterni a cui prestare attenzione, ma ce ne sono anche di più ambigui e sottili.