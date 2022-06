I tira e molla sono il segnale che non puoi ignorare

Fonte: iStock Ragazza che aspetta un messaggio

L’amore non è bello se non è litigarello, dice un vecchio detto. E fin qui, ci siamo: a chi non capita di litigare e di aver voglia di mandare brevemente a quel paese la sua (più o meno) dolce metà? Nessuno è perfetto, e ciò è assolutamente fisiologico in una relazione sana. Ciò che non è fisiologico, invece, sono i tira e molla, intesi per l’abitudine da parte dell’altra persona di andare e tornare come e quando crede.

Non si tratta di flirt avanzato, né di fare preziosi: i tira e molla sono, in realtà, un segnale di poca costanza e di scarso impegno che dovremmo prendere proprio come un invito a guardare oltre, a spostare lo sguardo un po’ più in là, valutando ogni azione con una certa razionalità. Sì, anche se questo può risultare davvero difficile.

Perché non dobbiamo ignorare i tira e molla?

Immaginiamo di iniziare una relazione con il piede giusto: è tutto perfetto, i primi tempi sono contraddistinti da un andare d’accordo quasi inverosimile e da un senso di armonia che ci riempie. Il normale proseguire di questa relazione non è un continuare ad andare d’accordo in tutto e per tutto, ma accettare i difetti dell’altra parte, a crescere insieme. In una relazione tira e molla, invece, ciò non accade. Ai primi segni di difficoltà, l’altra persona se ne andrà, senza affrontare le criticità, per poi tornare facendo leva su sensi di colpa, mancanza e sentimenti.

Questo è il primo motivo per non ignorare i tira e molla: ci fanno fanno capire che la persona che abbiamo di fronte non accetterà il confronto, anzi. Farà di tutto per evitarlo. Poi ci fanno comprendere un’altra cosa importantissima, un’enorme red flag: il/la partner resterà solo quando non ci saranno difficoltà in vista, per scappare quando le cose si faranno difficili. È davvero quello che vogliamo?

Tira e molla: e se fosse breadcrumbing?

Attenzione, inoltre, alla possibilità che questi tira e molla non siano niente più che breadcrumbing. Si tratta di un termine inglese e contemporaneo che significa letteralmente “spargere briciole di pane”, che va a definire un atteggiamento in realtà molto vecchio di chi non prova veri sentimenti: dare piccole attenzioni per tenere alto l’interesse, andando e venendo quando la relazione non richiede troppi disagi o troppo impegno.

Il breadcrumbing si riconosce da diversi segnali: dichiarazioni d’amore unite a lunghe scomparse, messaggi apparentemente teneri che non si traducono in gesti concreti, mancanza d’impegno e tendenza a non affrontare discorsi spinosi. In questo caso, occorre essere davvero brave a capire come minimizzare l’impatto del breadcrumber, prima che la relazione in qualche modo si evolva lasciandoci scottate e con un profondo senso di irrequietezza.

Un amore sano è costante, senza tira e molla

Ignorare i tira e molla significa privarsi della possibilità di un amore costante, sano. Un amore che tutte meritano. Un amore che non svanisce nel nulla di fronte alle piccole e grandi avversità, ma che rimane e tende la mano anche quando le cose sembrano essere storte, strane o difficili. Essere in grado di prendere gli andirivieni della persona che amiamo come il chiaro intento di non esserci per noi può essere doloroso, ma aiuta ad andare avanti.

E tutte, senza se e senza ma, meritiamo di andare avanti. Perché tutte meritiamo un amore che ci guardi negli occhi, anche quando sono pieni di lacrime, e ci dica che andrà tutto bene. Senza sotterfugi, senza fughe, senza farci sentire sbagliate.