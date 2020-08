Io e te cresceremo insieme, mano nella mano

editato in: da

Non cambierò per te, ma crescerò insieme a te, giorno dopo giorno perché l’amore è anche questo. Perché ho capito che nulla resta com’è, immutato anche nella sua forma più bella, perché esattamente come le stagioni anche noi ci trasformiamo, cambiamo e ci evolviamo.

E come potrebbe essere chiamato amore se il sentimento che proviamo l’un l’altra si affievolisse proprio durante le fasi di crescita? La vita, ora lo so, ci obbliga a cambiare e a mutare, proprio come fa la natura. Questo non vuol dire però che ci perderemo, né che quella speciale connessione che c’è tra le nostre anime andrà dispersa. Al contrario, ci terremo per mano e cresceremo insieme.

Perché il nostro destino è un po’ anche questo e lo abbiamo scoperto con il tempo. All’inizio tutto ci sembrava fisso e immutabile, eterno nella sua insolita bellezza. Poi abbiamo scoperto che quella bolla fatata in cui vivevamo non poteva restare estranea a tutto ciò che ci circondava, dal lavoro alla famiglia, dai bisogni personali alle relazioni sociali.

Abbiamo capito che la relazione è fatta di continui confronti tra il noi e l’io e questo ci ha fatto mettere in dubbio tante cose, i sogni, i progetti, ma mai l’amore. Perché ci siamo accettati e ci siamo rispettati, siamo stati uniti pur restando liberi di coltivare le nostre passioni, gli interessi e le nostre personalità.

Siamo cresciuti e lo abbiamo fatto insieme, lo stiamo facendo ancora perché solo così abbiamo saputo trovare noi stessi fino ad arrivare a oggi, a questo amore maturo che sta alla base della nostra relazione. Un processo meraviglioso che durerà per tutta la vita, un percorso condiviso che ci consentirà di crescere come coppia e come individui.

Ci arricchiremo, costruiremo castelli e poi li demoliremo, per ricostruirli ancora. Ci addormenteremo stretti tra le braccia dell’altro, sogneremo, ci sveglieremo e affronteremo la vita, giorno dopo giorno prendendoci cura l’uno dell’altra. Litigheremo, sì che lo faremo, ma dopo ogni tempesta ci sarà una dolcissima quiete che terminerà con le nostre carezze.

E poi ricominceremo ancora, imparando dai nostri errori, rispettando e amando i difetti dell’altro. Fino a crescere sempre un po’ di più, insieme.