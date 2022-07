Lui continua a sentire la sua ex e io sono follemente gelosa

Fonte: iStock Gelosia per il passato

Sono gelosa, anzi gelosissima della sua ex. Io e lui conviviamo da due anni e non abbiamo particolari problemi se non la presenza ingombrante di questa ex. Lui continua a sentirla, anche se da quando stiamo insieme non si sono mai visti, o almeno così dichiara lui. Dice che è stata una persona importantissima nella sua vita, e anche se non la ama più non vuole cancellarla perché hanno conservato un bel rapporto di amicizia, e anzi se io non fossi così “irragionevolmente gelosa” (parole sue) la vedrebbe anche di tanto in tanto come vede altri amici. Lei che io sappia non ha nessuna storia. Io coi miei ex ho sempre tagliato i ponti, se una storia è finita è finita è basta. Sbaglio io?

Ci sono alcune emozioni sulle quali abbiamo come l’impressione di non avere il controllo e la gelosia è una di queste. Perché come si fa a razionalizzare quello che succede fuori quando quel nodo che parte dallo stomaco stringe così forte da togliere il respiro? Come si fa a controllare qualcosa che appartiene più al corpo e alle viscere che alla ragione?

Credimi quando ti dico che capisco cosa provi, che comprendo quella posizione scomoda in cui senti di trovarti, in cui credi che lui ti abbia messo con la scelta di continuare a sentire la sua ex. Ma se sei qui oggi a scrivere a me e a chiederti se stai sbagliando qualcosa, vuol dire che dentro di te stanno prendendo vita delle domande alle quali senti di dover rispondere. E io voglio aiutarti proprio a fare questo.

In realtà quando si parla di relazioni e di emozioni non c’è mai qualcosa di veramente giusto o sbagliato perché nel mezzo di questi due opposti ci sono tantissime sfumature, e impararle a cogliere può fare davvero la differenza.

La prima cosa che ti invito a fare è quella di rivedere l’aggettivo “ingombrante” che hai utilizzato per descrivere il ruolo, o meglio il peso, che questa ex ha nelle vostre vite. Perché ho come l’impressione che in realtà questa persona non rappresenti la minaccia che tu credi di vedere. Ed è probabilmente per questo che il tuo partner ti definisce “irragionevolmente gelosa”, semplicemente perché non c’è un motivo ragionevole per esserlo. Perché lei fa parte del passato, ma tu sei nel suo presente perché è esattamente il posto in cui ti vuole lui.

E a differenza di quanto credi, il passato non è qualcosa che dobbiamo per forza cancellare o lasciare dietro di noi perché questo può far parte del nostro presente anche in nuove forme. Il fatto che tu abbia scelto di chiudere definitivamente con questo, non mantenendoti in contatto con nessuno dei tuoi ex, è una tua scelta che nessuno può e deve sindacare. Così come nessuno dovrebbe farlo con chi sceglie di fare il contrario, come ha fatto il tuo attuale fidanzato.

Dovresti fidarti quando ti dice che con lei ha mantenuto un bel rapporto di amicizia, perché non ha motivo di mentirti. Così come dovresti credergli quando ti dice che ha scelto di non vederla per non farti soffrire. Perché avrebbe potuto nasconderti tutto e continuare a sentirla senza dirti niente, e allora sì che ti avrebbe fatto male. Sì che in qualche modo ti avrebbe tradita.

E invece ha voluto condividere con te questa cosa, affinché tu possa fidarti di lui, affinché tu possa comprendere che la presenza della sua ex nella vostra vita non è affatto una minaccia per la vostra relazione.

Silenzia le insicurezze, le gelosie e le paranoie che sanno essere delle abili bugiarde. E se hai ancora dei dubbi parlane con lui, sono certa che la sua voce saprà portarti ogni volta nel meraviglioso presente che condividete e ricordarti che questo è solo vostro.