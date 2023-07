Madri – Una vita d’amore: il nuovo medical drama tutto al femminile

Fonte: Mediaset

Si intitola Madri – Una vita d’amore, la nuova serie disponibile in esclusiva gratis su Mediaset Infinity. Una serie tv ricca di emozioni e di suspence, che racconta la vita quotidiana in un ospedale, affrontando temi delicati e importanti.

Madri – Una vita d’amore: molto più di un medical drama

Il medical drama ci porta nel cuore del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Juan de Dios dove si intrecciano le storie appassionanti di giovani pazienti, famiglie e personale medico. La serie svela un viaggio attraverso i segreti, i drammi e le emozioni dei personaggi, in un percorso in cui le storie mediche si fondono con quelle personali, la vita diventa un bene per cui combattere e ogni decisione ha un peso fondamentale.

Fra le corsie dell’Ospedale San Juan de Dios si affrontano battaglie importanti che verranno raccontate, una puntata dopo l’altra, dalla serie. Temi sensibili come i disturbi alimentari e le malattie rare, ma anche il desiderio di maternità, le difficoltà di essere donna e mamma. Da una parte i pazienti, con le loro storie fuori dall’ospedale, la necessità di affrontare le diagnosi e le battaglie, dall’altra il personale medico, che mette in campo conoscenze e cuore per risolvere anche i casi più complicati.

Elementi che rendono Madri – Una vita d’amore, una serie ricca di emozioni in cui madri e medici combattono insieme per i figli e per loro stessi. Un’avventura difficile, ma fondamentale, che porta al centro la figura delle madri.

Storie appassionati, donne forti ed emozioni: Madri – Una vita d’amore

Madri – Una vita d’amore è una serie avvincente ambientata all’interno di un ospedale. L’Unità di Lungodegenza accoglie ragazzi con diverse patologie, affidati alle cure di Olivia Zavala, nuova direttrice del reparto di Pediatria. Olivia ha un metodo tutto suo per prendersi cura dei suoi pazienti, è infatti convinta che i disturbi siano un riflesso della realtà vissuta da ogni giovanissimo paziente. Per questo utilizza non solo le medicine e le analisi, ma cerca anche di conoscere la realtà famigliare di ognuno. Una scelta che la porterà, inevitabilmente, a scontri. Non solo: l’ospedale ospita anche un Pronto Soccorso in cui un solo minuto può fare la differenza fra la vita e la morte, e un’unità specializzata in trattamenti per la fertilità, dove scopriremo il desiderio di maternità e la lotta di tante donne per avere un figlio.

Ma Madri – Una vita d’amore non è solamente un medical drama. Si tratta infatti di un viaggio nell’interiorità dei personaggi: medici, madri e pazienti che si ritrovano a combattere insieme, creando legami fuori dall’ordinario. Al centro di tutto ci sono loro, le madri, pronte ad affrontare la quotidianità dell’ospedale, ma anche le relazioni, il mondo del lavoro e la famiglia, sempre con la voglia di non mollare. Cadranno, si faranno male e vorranno mollare, ma alla fine si rialzeranno sempre. Perché sono loro il motore di tutto.

Non a caso le donne sono protagoniste della serie anche dietro le quinte. Il cast artistico infatti conta un team creativo e tecnico tutto al femminile con registe, direttrici della fotografia e sceneggiatrici.

