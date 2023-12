Skam 6, data di uscita, cast e anticipazioni

Fonte: IPA Nicole Rossi

L’abbiamo aspettata per tantissimo tempo e ora, finalmente, sta arrivando. Netflix ha annunciato l’uscita della sesta stagione di Skam Italia, serie tv incentrata sulla vita di un gruppo di adolescenti che, tra relazioni, dinamiche e amicizie, deve fare i conti con i problemi della vita. Scopriamo il cast e qualche dettaglio in più su questa nuova avventura.

“Skam 6”: cast e anticipazioni della nuova stagione

Avevamo lasciato i protagonisti di Skam alla quinta stagione con il racconto di Elia, un ragazzo costretto ad affrontare una problematica legata al senso di vergogna e all’ansia da prestazione a causa delle dimensioni del suo pene. Ora, Netflix ha annunciato l’arrivo della nuova stagione. Skam 6 sarà disponibile a partire dal 18 gennaio 2024. Una stagione in cui verranno aggiunti personaggi, ma che continuerà a concentrarsi sulle piccole grandi sfide che le nuove generazioni devono affrontare: una narrazione mai scontata, che sviscera dubbi e e tabù comuni tra i ragazzi e le ragazze, puntando sulla condivisione dei problemi e su quanto questo possa aiutare.

La protagonista e voce narrante di Skam 6 è Asia, personaggio interpretato da Nicole Rossi che abbiamo già incontrato nella quinta stagione: una delle migliori amiche di Viola, la ragazza che si avvicina ad Elia e con la quale nasce una bella storia d’amore. Asia è una ragazza carismatica, con un carattere forte e determinato, che dovrà scontrarsi con le sue fragilità per affrontare sfide e problemi insieme al gruppo delle Rebelde di cui fa parte anche Viola. A complicare la vita di Asia ci sarà anche Giulio, nuovo personaggio interpretato da Andrea Palma. Altra new entry è Leo Rivosecchi in quello di Beniamino.

I fan più accaniti non devono preoccuparsi: all’interno del cast ci saranno tante conferme. Torneranno Francesco Centorame (Elia) e Lea Gavino (Viola), protagonisti della scorsa stagione, ma anche Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Rocco Fasano (Niccolò), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Greta Ragusa (Silvia), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). Ci saranno anche Maria Camilla Brandenburg (Rebecca), Benedetta Santibelli (Fiorella), Cosimo Longo (Jorge) e Yothin Clavenzani (Munny).

Chi è Nicole Rossi, interprete di Asia in “Skam 6”

Protagonista assoluta di questa sesta stagione di Skam sarà quindi Nicole Rossi. L’attrice romana classe 2000 ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2019, grazie alla partecipazione alla terza edizione de Il Collegio, lo show che trasporta una serie di ragazzi in una scuola del passato per insegnargli disciplina, metodo di studio e qualche chicca dell’anno in cui è ambientato. Grazie a quell’esperienza, Nicole Rossi ha stretto un forte legame con Jennifer Poni, con la quale ha poi partecipato a Pechino Express nel 2020. Le due, formando il duo de Le Collegiali, hanno poi vinto il programma.

Molto amata sui social per via della sua personalità combattiva e per il suo impegno in diverse cause come il supporto della comunità LGBTQIA+ e dei diritti delle donne, l’attrice si è unita nel 2022 al cast di Skam Italia 5 nella parte di Asia. Ruolo che deve aver colpito molto, considerando che la sesta stagione della serie sarà incentrata proprio sulla sua storia.