Perché è famosa Jennifer Poni di Pechino Express

Occhi chiari, capelli lunghi e un carattere da manuale: Jennifer Poni è una delle concorrenti di Pechino Express, reality show che quest’anno porta i suoi concorrenti ad affrontare un percorso tra vicoli, strade e aree impervie di Thailandia, Cina e Corea.

Classe 2001, Jennifer è nata a Ranica, in provincia di Bergamo, e nonostante la sua giovane età è straordinariamente determinata. La diciannovenne è in coppia con Nicole Rossi, che ha la sua stessa età e con cui ha stretto una bella amicizia. C’è un motivo, però, per il quale la loro squadra si chiama Le Collegiali.

Entrambe le ragazze hanno infatti partecipato alla terza edizione di un altro reality show, Il Collegio, che porta una ventina di ragazzi all’interno di un istituto scolastico vecchio stampo, dove devono vivere, studiare e superare un esame pari al diploma di terza media dell’epoca scelta.

Jennifer Poni, nonostante abbia ricevuto qualche richiamo e sia stata punita, è riuscita a essere promossa. Nel corso di questa esperienza ha dimostrato di avere molta forza e ha condiviso alcuni racconti riguardanti il suo percorso di vita.

La sua infanzia è stata infatti parecchio difficile: è stata abbandonata dal padre quando era molto piccola, una ferita che le è rimasta nel cuore. Qualche tempo dopo, inoltre, si è dovuta trasferire a casa dei nonni, con cui è cresciuta. Il trasferimento è stato dettato da motivi molto gravi: la madre è infatti stata colta da un ictus, che le ha impedito di prendersene cura.

Jennifer ha anche un fratello più grande, Jacopo, che vive e lavora a Bergamo. Dei rapporti con lui si sa poco, se non che l’ha sostenuta durante l’esperienza del Collegio e che l’ha incoraggiata a partecipare a Pechino Express, dove dovrà affrontare un lungo percorso a piedi, usufruendo solo dell’aiuto degli abitanti del posto e della sua compagna di squadra.

Com’è possibile scoprire dal suo profilo Instagram, Jennifer è una ragazza piena di passioni e di affetti. Per un periodo è stata legata allo youtuber Manny Fresh, ma a quanto pare la storia è finita in maniera non esattamente pacifica. Adesso la ragazza vuole rimettersi in gioco e vivere una vera avventura, sperando che il futuro le riservi nuovi e grandi soddisfazioni.