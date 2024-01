Le serie tv da vedere a gennaio 2024

Ecco la lista delle serie tv in uscita a gennaio 2024 che non possiamo proprio perderci

Fonte: IPA Alessia Lanza

Nel 2023 le piattaforme di streaming ci hanno regalato moltissime storie in grado di farci emozionare e rimanere incollati al televisore, e il 2024 sembra non sarà da meno. Con l’arrivo del nuovo anno, infatti, sono moltissime le serie tv in uscita che accompagneranno il pubblico amante delle maratone e delle serate sul divano. Ecco quelle che non possiamo proprio perderci a gennaio.

Le serie tv imperdibili a gennaio 2024

Ecco le sei serie tv imperdibili a gennaio 2024:

“Karaoke Night – Talenti senza vergogna”, 4 gennaio

Una serie tv che si basa sul reality britannico Celebrity Karaoke Club di Monkey Kingdom: Karaoke Night – Talenti senza vergongna è lo show a puntate condotto da Dargen D’Amico disponibile su Prime Video dal 4 gennaio 2024. I concorrenti, amanti del karaoke, si sfidano per una notte intera cantando hit intramontabili. Nessun cantante professionista, solo amanti del canto e del divertimento. Dopo una serie di round, i partecipanti dovranno votare e il migliore e il peggiore. Un mini reality che vedrà protagonisti Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola, Lele Adani e Tommaso Zorzi.

“Echo”, 10 gennaio

Echo è la storia di una supereroina del mondo Marvel, tra i pochi personaggi non udenti dei fumetti. La serie, composta da cinque episodi, racconta la storia di Maya Lopez, inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk. Maya dovrà confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità. La serie, spin-off di Hawkeye e incentrata sulla stessa protagonista, debutterà su Disney+ il 10 gennaio 2024 con tutti e cinque gli episodi. Una novità per Disney, che per la prima volta lancia una serie targata Marvel Studios facendo uscire tutti gli episodi.

“The Artful Dodger”, 17 gennaio

Sempre su Disney +, il 17 gennaio debutta Artful Dodger, una serie che si concentra su uno dei personaggi dickensiani di Oliver Twist. Ambientata nell’Australia del 1850, la serie racconta storia di Artful Dodger, che da borseggiatore diventa un chirurgo. Una storia di reinvenzione, tradimento, redenzione e amore che porteranno Artful a fare i conti col suo passato.

“Skam Italia 6”, 18 gennaio

Netflix il 18 gennaio torna a regalarci le vite e le disavventure dei ragazzi di Skam, rilasciando l’attesissima sesta stagione. Protagonista assoluta sarà Asia (Nicole Rossi), che con il suo carisma e la sua determinazione dovrà fare fronte a sfide importantissime, facendo i conti con le sue fragilità. Tra nuovi personaggi e dinamiche, Asia potrà comunque sempre contare sulle Rebelde, il gruppo di ragazze che non l’ha mai abbandonata.

“No Activity – Niente da segnalare”, 18 gennaio

Per gli amanti delle serie comedy italiane, Prime Video ha puntato su No Activity – Niente da segnalare: in streaming a partire dal 18 gennaio, la comedy in sei episodi segue due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Nell’attesa, i protagonisti devono trovare un modo per restare impegnati. Una serie comica con un cast stellare, che non potrà che farci ridere di gusto: Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Alessandro Tiberi, Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, Francesco Pannofino e Diego Abatantuono.

“Cristóbal Balenciaga”, 19 gennaio

Cristóbal Balenciaga è la serie di Disney+ che regalerà momenti stupendi ai grandi amanti della moda. Ispirata alla vita del creatore e iconico stilista spagnolo di Guetaria, la serie inizia racconta la presentazione della prima collezione di Haute Couture di Balenciaga nel 1937: modelli amati dalla Spagna, che però fanno fatica ad affermarsi in Francia. Una serie che si concentra sul personaggio di Cristóbal Balenciaga (interpretato da Alberto San Juan), definirà il suo stile e rivoluzionerà il mondo della moda.