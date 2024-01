Fonte: GettyImages Il cast di Skam

Torna su Netflix con un’emozionante sesta stagione Skam, serie cult della Generazione Z. I dieci nuovi episodi dello show ci riporteranno tra le mura del liceo J. F. Kennedy di Roma per seguire le vicende di Asia (Nicole Rossi), che si intrecceranno con quelle di alcuni storici protagonisti dello show. Ma le novità non mancheranno di certo, e promettono di non deludere nemmeno i fan più affezionati della serie: dalla trama al cast, ecco cosa possiamo aspettarci da Skam 6.

Qual è la trama di Skam 6

Skam 6, una delle serie più attese del 2024, potrà essere seguita sulla piattaforma Netflix a partire dal 18 gennaio. Protagonista della nuova stagione sarà Asia (Nicole Rossi). La ragazza, ammirata da tutti per carisma e personalità, si troverà ad affrontare importanti sfide, e a fare i conti con le sue fragilità. L’amicizia con le altre componenti del gruppo delle Rebelde, determinante per affrontare i suoi demoni, si intreccerà nella vita di Asia con nuovi e stimolanti incontri, in particolare quello con Giulio (Andrea Palma). Tra le tematiche toccate nei nuovi episodi della serie, ci sono disturbi alimentari, antifascismo, amore libero e identità di genere, argomenti che la Gen Z ha dimostrato di avere particolarmente a cuore.

Il cast di Skam 6

Il cast di Skam 6 vede, come da tradizione, veterani della serie ed un discreto numero di new entry. Protagonista assoluta della stagione, sarà Nicole Rossi: l’ex concorrente de Il Collegio e Pechino Express vestirà infatti i panni di Asia. Accanto a lei Francesco Centorame (Elia), Lea Gavino (Viola), Maria Camilla Brandenburg (Rebecca), Benedetta Santibelli (Fiorella), Cosimo Longo (Jorge), Yothin Clavenzani (Munny). Faranno il loro debutto nella serie Andrea Palma (Giulio) e Leo Rivosecchi (Beniamino).

Gli affezionati di Skam avranno inoltre modo di rivedere sullo schermo anche alcuni storici membri del cast, come Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Rocco Fasano (Niccolò), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Greta Ragusa (Silvia), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino).

Skam, anatomia di un successo

Ambientata in un liceo romano, Skam Italia è parte di un franchise ispirato all’omonima serie norvegese del 2015. Le prime cinque stagioni dello show seguono le vicissitudini di un protagonista diverso della prima generazione di studenti, coprendo un arco temporale di due anni e mezzo circa tra la fine del terzo liceo e l’inizio dell’Università. I personaggi hanno tutti un’età compresa tra i 17 e i 19 anni. Dalla sesta stagione, al centro dello show arriva una nuova generazione di ragazzi, capitanata da Asia: questi personaggi, di due anni più giovani dei loro predecessori, frequentano tutti l’ultimo anno di liceo.

Sin dalla prima stagione, Skam ha riscosso grande successo di pubblico e critica per la delicatezza con cui ha saputo raccontare gli anni dell’adolecenza e le problematiche che da sempre li caratterizzano. La storia di ciascun personaggio ha infatti funzionato da pretesto per affrontare temi di attualità, psicologia o semplice quotidianità: salute mentale, orientamento sessuale, abuso di sostanze e spiritualità sono solo alcuni degli argomenti trattati in modo originale, ma mai didascalico, da Skam. Con uno stile in tutto e per tutto a prova di Gen Z.