5 consigli per salvaguardare la vostra salute mentale durante l’università

Fonte: istockphoto.com Consigli di salute mentale per studenti universitari

Ansia da competizione, retorica dell’eccellenza, paura di fallire, pressione sociale. Questi sono solo alcuni dei sentimenti che tanti giovani associano alle proprie esperienze a scuola e in università; rendendo così uno dei periodi che dovrebbe essere tra i più belli e spensierati della vita un vero e proprio inferno.

Non si può far finta di niente. I casi degli studenti che si tolgono la vita per un brutto voto in una verifica o per non essersi laureati in tempo stanno apparendo sempre di più sulle prime pagine dei giornali di tutta Italia. Secondo dati ISTAT, ogni anno, in Italia si registrano 4000 casi di suicidi, di cui circa 500 vengono compiuti da under 34. Segno, quest’ultimo dato, del forte disagio psicologico in cui vive la popolazione giovanile; una vera e propria piaga sociale spinta da modelli inimitabili e dalla narrazione tossica sul merito in cui siamo immersi.

Tantissimi studenti lottano con vari aspetti della propria salute mentale ed emotiva, ma i problemi più comuni sono sicuramente ansia, stress e depressione. Questo perché, oltre al difficile percorso accademico, i giovani universitari devono anche imparare vivere lontano da casa per la prima volta, o magari ad dover essere finanziariamente indipendente, oppure semplicemente a fare nuove amicizie.

È chiaro quindi che la salute mentale dovrebbe essere una proprietà per ogni singolo studente. Ovviamente nessuno dice che sia facile. Tuttavia, ci sono piccole pratiche che possiamo inserire nella nostra vita quotidiana per prenderci cura del nostro benessere mentale tra una lezione e l’altra.

Se vi sentite stressati, parlatene con qualcuno

Un problema condiviso è un problema dimezzato. A volte la pressione dello studio e degli esami può essere tanta da gestire, ed è del tutto naturale sentirsi apprensivi. Se vi sentite stressati o ansiosi, non tenetevelo per voi, ma parlate con qualcuno; che sia un amico, un familiare o il tutor del vostro corso. Sapere di avere qualcuno che vi ascolta e vi aiuta quando siete giù di morale aiuta a migliorare la propria salute mentale.

Se per qualsiasi motivo non volete parlare con qualcuno che conoscete, potete accedere ai consultori psicologici dell’università o della vostra Asl di riferimento.

Fate attenzione alle vostre abitudini di vita

Essere disciplinati per quanto riguarda le vostre abitudini di vita, dal sonno all’alimentazione all’esercizio fisico, può avere un effetto marcato sul vostro benessere. E viceversa, un cattivo benessere può causare cattive abitudini.

Gli esperti affermano che una migliore qualità del sonno (e non la durata) è correlata a una migliore regolazione dell’umore, della motivazione, della salute mentale e della qualità della vita. Anche la dieta e le abitudini nutrizionali sono altrettanto importanti, con un’alimentazione sana associata a un migliore benessere psicologico e funzionamento cognitivo. Infine, praticare regolare esercizio fisico rende più euforici e positivi, inoltre aiuta a formare un certo livello di autostima e fiducia in se stessi.

Prendetevi del tempo per voi stessi

Magari siete in piena sessione d’esame, o le lezioni da seguire sono davvero tante e vi sembra difficile trovare il tempo per voi stessi. È importante però cercare di alleviare tale pressione e fare qualcosa che vi piace per distogliere la mente dai libri e dagli appunti.

Può essere qualcosa di semplice come guardare il vostro programma Tv preferito, ballare o ascoltare musica. Meditare, anche solo per 10 minuti al giorno, è un ottimo modo per calmare la mente.

Affrontate le esperienze negative con una mentalità positiva

Non avete passato un esame? O avete preso un voto più basso di quello che sparavate? Non è una tragedia!

Non importa quanto la situazione vi sembri brutta, se fate un bel respiro profondo vi accorgerete che non è poi così male. Ma in ogni caso, affrontate sempre tutte le esperienze (sì anche quelle negative) con una mentalità positiva. Provate a interpretare ogni ostacolo, grande o piccolo che sia, come una lezioni da cui dovresti imparare. Avere una prospettiva positiva sulla vita vi consente di affrontare meglio situazioni stressanti, il che riduce gli effetti dannosi per la vostra salute di mente e corpo.

Godetevi il momento

Svariati studi hanno dimostrano che le persone che si concentrano sulla ricerca del piacere nel momento sono più felici di quelle che rimuginano sul passato o pensano solo al futuro. Facciamo un esempio pratico: quando ricevete il voto di un esame, invece di fare calcoli assurdi per controllare la media con cui potreste arrivare alla laurea, godetevi il momento e celebrate questo vostro successo. Chi si prende del tempo per notare anche le più piccole cose e godersi i semplici piaceri della vita è spesso più felice e produttivo.

Gli anni dell’università dovrebbero essere tra i più belli e spensierati della vostra vita, per cui godeteveli al massimo. E ricordatevi, la vostra salute mentale conta molto, ma molto di più del voto di laurea.