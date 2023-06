“Sonia Bruganelli di nuovo al Grande Fratello Vip”: Mediaset in subbuglio

Non è durato molto l’allontanamento di Sonia Bruganelli dal Grande fratello Vip. Sì, perché secondo alcune indiscrezioni di Amedeo Verza in una delle storie sul proprio profilo Instagram, la nota produttrice sarebbe pronta a tornare sulla poltrona da opinionista, ruolo che aveva deciso di lasciare dopo pochi giorni dalla fine della settima edizione del GF Vip.

Verza ha infatti svelato la riconferma di Orietta Berti nel ruolo di opinionista, ma aggiungendo anche che “forse ci sarà nuovamente Sonia Bruganelli. Stanno tentando in tutti i modi di averla ancora come opinionista del Grande Fratello”.

Sonia Bruganelli di nuovo al GF?

Una decisione che Bruganelli aveva spiegato essere dipesa da difficoltà nate in trasmissione, compreso il litigio in diretta tv con il padrone di casa, Alfonso Signorini, e dalla necessità di tornare al proprio lavoro. Come dichiarato in una lunga intervista su Vanity Fair, Bruganelli ha affermato che “la tv ti leva tanto tempo. Ho un altro lavoro, che è tanto di testa, e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il Gf mi ha comunque dato tanto”. E alla domanda della giornalista sulle motivazioni che avrebbero potuto farla cedere, l’imprenditrice ha dichiarato: “Tanto denaro”.

La separazione da Paolo Bonolis

L’imprenditrice è inoltre finita al centro delle luci della ribalta dopo la notizia della separazione con il conduttore Paolo Bonolis. L’unione, durata 21 anni, è arrivata al capolinea dopo diverse indiscrezioni circa il divorzio. Nei mesi scorsi Bruganelli aveva dichiarato di dormire in case separate, circostanza poi confermata dall’ormai ex marito nella trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. “Io ho acquistato un appartamento adiacente al nostro, abbiamo fatto una porta, abbiamo ampliato e quindi si sono create più stanze. I lavori non sono ancora terminati”, ha detto il conduttore.

Terremoto in casa Mediaset

Tuttavia la scelta di far ritornare Bruganelli al Grande Fratello potrebbe provocare un terremoto in casa Mediaset, in cui nel mirino di Pier Silvio Berlusconi sono finiti la trasmissione di Signorini e L’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi.

Se i rumors assicurano che la dirigenza avrebbe già avuto un confronto con Signorini, ma lo stesso non si può dire del reality girato in Honduras. Sembra infatti che ogni mossa di Blasi, rea di non essere riuscita a fa navigare la trasmissione verso grandi ascolti, sia finito sotto controllo da parte della dirigenza.

La conduttrice è infatti stata criticata per i bassi ascolti dell’ultima edizione, tanto che diversi rumors vorrebbero un suo allontanamento non solo un suo allontanamento dalla trasmissione, ma anche l’eliminazione del format in favore de La Talpa.

I vertici di Mediaset hanno avviato da tempo un processo di revisione dei programmi in onda, tanto da diventare molto esigenti con i contenuti di ogni format. Ecco perché sembra che Berlusconi non sia rimasto soddisfatto dal reality in onda ogni lunedì su Canale 5, in cui si contano diversi infortuni e notevoli investimenti che non sarebbero stati ripagati dai risultati di share.