Jennifer Lopez: “Non ho mai fatto il botox”. E replica a un hater

Jennifer Lopez, 51 anni tra musica e cinema: i successi e gli amori

Che le star facciano spesso ricorso a qualche trucchetto estetico per migliorare il proprio aspetto non è certo una novità, ma Jennifer Lopez ha più volte ribadito di non aver mai usato il botox sul suo viso. Tuttavia, l’artista continua a ricevere critiche sui social, alle quali finalmente ha risposto in maniera perfetta.

JLo è una bellezza senza tempo: gli anni passano anche per lei, ma il suo fisico mozzafiato non sembra risentirne assolutamente. E che dire del suo volto, dalla pelle levigata e priva di imperfezioni? Sono tantissime le fan che la seguono per apprendere tutti i segreti della sua skin routine, così da avere anch’esse un viso pulito che non tema i segni del tempo. Su Instagram, Jennifer Lopez è solita condividere i suoi trucchi di bellezza, e non è certo raro per lei avare a che fare con qualche hater.

Nei giorni scorsi, qualcuno è tornato ad accusarla di aver fatto ricorso al botox per distendere i lineamenti del viso. “Le sopracciglia e la fronte non si muovono quando parli o cerchi di fare qualche espressione. Hai senza dubbio fatto il botox. E anche parecchio. Ma va bene così, lo sto solo dicendo” – si legge tra i commenti. In questa occasione, l’attrice ha deciso di rispondere in maniera a dir poco esemplare, regalandoci anche una splendida lezione.

“È solo la mia faccia. Per la 500 milionesima volta… Non ho mai fatto botox, non mi sono iniettata niente e non ho avuto altri interventi chirurgici” – ha ribadito Jennifer Lopez, spiegando poi i suoi segreti di bellezza – “Usa un po’ di JLO Beauty [prodotti della sua linea skincare, nda] e sentiti bella nella tua pelle. Ecco un altro trucco di JLo: prova ad essere più positiva, gentile e confortante verso gli altri. Non sprecare il tuo tempo cercando di distruggere gli altri, tempo che ti manterrà giovane e bella”.

Non è la prima volta che Jennifer Lopez affronta il tema dei ritocchini estetici. In una recente intervista a People, aveva infatti spiegato che gli unici prodotti utilizzati per la cura della sua pelle sono quelli della sua linea cosmetica. “Non giudico nessuno, se qualcuno vuole fare botox o altri iniettabili, va bene. Ma non voglio che le persone mentano su di me. Sono stata sempre molto onesta sulla mia persona”.

Infine, l’artista ha aggiunto: “Se lo avessi fatto direi: ‘Sì, hai ragione’. Ma non voglio più che la gente mi dica di smettere di mentire. Uno dei miei grandi segreti di bellezza è che cerco di essere gentile con gli altri e di essere di sostegno alle altre donne. Penso che sia importante farlo, invece di cercare di abbattere le persone”.