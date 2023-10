Fonte: IPA Giulia De Lellis, 10 look indimenticabili (con qualche scivolone)

Non si può certo dire che abbia peli sulla lingua. Giulia De Lellis, a contrario di alcune celebri colleghe, non si fa problemi a raccontare i suoi segreti di bellezza. Anche quando il merito è di qualche ritocchino. E così, rispondendo alle domande di alcuni fan su Instagram, l’influencer ha spiegato che dietro la sua fronte liscia e perfetta si nasconde l’ausilio di qualche punturina.

Giulia De Lellis e l’uso del botox

Da sempre paladina della body positivity, Giulia De Lellis ha dimostrato ancora una volta di essere una delle influencer più oneste in circolazione. E se da un lato Patty Pravo, incalzata da Francesca Fagnani ha negato a ‘Belve’ di aver fatto uso di chirurgia plastica, dall’altro l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne‘ ha dichiarato senza troppi problemi di essere invece una grande fan dei ritocchini estetici. Rispondendo alle domande di alcuni fan che le chiedevano quale fossen il segreto del suo incarnato perfetto, Giulia ha candidamente spiegato di dover ringraziare il botox.

“Raga comunque è la magia del botox, non ho fatto nulla alle ciglia e o alle sopracciglia… E chi dice di non farlo con la fronte paralizzata mente (nonostante non ci sia nulla di male). I cosmetici non fanno miracoli... Diffidate da chi dice il contrario” ha confessato la De Lellis in una stories su Instagram. Un’ammissione di grande onestà, certo, ma anche una frecciatina (neanche troppo velata) a molte colleghe che non hanno dimostrato la sua stessa sincerità.

Giulia De Lellis e il rapporto con il suo corpo

Non è la prima volta che Giulia De Lellis mette a nudo le proprie insicurezze sui social. Oltre a parlare apertamente dell’operazione di chirurgia plastica al seno, la 27enne romana ha in più occasioni lanciato il suo messaggio per sensibilizzare su acne e problemi di pelle. In particolare, Giulia ha postato in passato scatti totalmente al naturale, accendendo i riflettori su un problema che affligge milioni di giovani donne.

“Senza filtro e senza inganno. Perché ho provato ad ingannare anche me stessa ogni tanto e ho ringraziato Photoshop come nessuno mai. Non tutti i giorni riesco ad accettarmi così perché sono umana e fragile anche se non sembra” ha scritto l’ex fidanzata di Andrea Damante sui social. E, per aiutare chi come lei deve fare i conti quotidianamente con cicatrici ed irritazioni cutanee, Giulia ha anche lanciato una linea di skincare ad hoc.

Botox: le star che ne hanno fatto uso

Sono molte le star che hanno dichiarato di aver fatto uso di botox e punturine per ringiovanire la pelle, ma non tutte si dicono contente della scelta fatta. Gwyneth Paltrow, ad esempio lo ha definito ‘un grosso sbaglio’. Dello stesso avviso Jamie Lee Curtis, che dopo essere ricorsa agli aiutini estetici ne ha preso le distanze: “Ti fanno sembrare una bambolina di plastica”.

Unica voce fuori dal coro, la cantante Cher: ricorsa in numerose occasioni alla chirurgia estetica, la popstar statunitense non si è mai pentita. Anzi, ha dichiarato di essere estremamente soddisfatta dell’aspetto che i ritocchini le hanno regalato.