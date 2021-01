Jennifer Lopez brinda al 2021, a 51 anni, più in forma che mai

editato in: da

Jennifer Lopez, una meraviglia (e un mistero) della natura. L’unica che a 51 anni suonati è identica, se non più bella, che a 20. Che continua a recitare, esibirsi, cantare con la stessa energia di prima. E a dedicarsi alla sua meravigliosa famiglia allargata come una qualunque mamma normale. Non fosse che lei proprio normale non è, visto che a Capodanno si è esibita in un live da brividi (in tutti i sensi, considerata la temperatura) a Times Square, con un incredibile abito azzurro di tulle firmato Balmain. Il giorno dopo era a casa, impegnata in un work out con pesi ed esercizi. Quello successivo occupata a promuovere la sua nuova linea di prodotti di bellezza “JLO BEAUTY“. Per poi posare, in un nuovo video postato su Instagram, in spiaggia a Miami, in bikini mozzafiato, commentando accanto alla foto: “Meditazione e affermazione per cercare la motivazione del lunedì”.

J-Lo è instancabile, inarrestabile, poliedrica, sprizza energia da tutti i pori. E noi che fatichiamo ad arrivare a fine giornata, tra lavoro e figli, ci chiediamo come faccia l'(ex) ragazza del Bronx ad avere ancora tutta questa energia, varcato il mezzo secolo di vita.

“Mi sento una superwoman“, aveva rivelato la star qualche tempo fa. Di sicuro il suo fisico super tonico e perfetto, a 51 anni, non è solo merito di una genetica fortunata: Jennifer confessa di non mollare mai, di allenarsi anche in vacanza: pesi per mantenere la tonicità delle braccia e TRX, per gambe e resto del corpo. Quando è a casa, sport da quattro a cinque volte alla settimana, preferibilmente al mattino, e almeno due ore al giorno. Tra gli esercizi immancabili, lo squat per l’addome e il suo super famoso lato b, assicurato per 27 milioni di dollari.

Accanto alla disciplina fisica, quella quotidiana: almeno 8 ore di sonno al giorno, dieta sana ed equilibrata, poco sole e niente alcolici, fumo o caffeina. Jennifer è una macchina da guerra, mossa da disciplina e volontà ferrea: “Il segreto del mio successo è che ancora oggi sono quella che lavora più di tutti. Fedele al detto: chi si ferma è perduto. E io non mi fermo mai“.