Attilio Romita pronto alle nozze con la sua Mimmuzza: tutti i dettagli

Fonte: IPA Chi è Mimma Fusco, la compagna del giornalista Attilio Romita

Per anni lo abbiamo visto solo dalla vita in su, storico volto del Tg 1. Poi, Attilio Romita ha deciso di mostrarsi a figura intera e svelare l’uomo celato dietro il serioso giornalista. Concorrente al Grande Fratello Vip, Romita è stato protagonista di un tortuoso triangolo amoroso, che l’ha allontanato dalla storica compagna Mimma Fusco.

Una volta fuori dalla casa del reality Mediaset, Attilio Romita è tornato sui propri passi e, ricongiuntosi con il suo grande amore, non ha perso tempo e ha fatto a Mimma una romantica proposta di matrimonio. Scopriamo retroscena e dettagli delle prossime nozze di quest’icona del giornalismo televisivo anni ’90.

Attilio Romita, la proposta di matrimonio a Mimma Fusco

“Ho ritrovato me stesso, ho capito quanto è importante il mio grande amore. Abbiamo fatto una grande fatica per ritrovarci, è ancora nervosa” ha confessato Attilio Romita parlando della storica compagna Mimma Fusco dopo l’eliminazione dal GF Vip 7, per annunciare, nonostante le difficoltà, l’imminente matrimonio: “Le ho già dato l’anello, è stata la prima cosa che ho fatto appena uscito. Il matrimonio si festeggerà entro Natale”.

Durante la puntata del reality che l’ha visto ospite, il giornalista ha anche annunciato che, in quello che sarà uno dei giorni più importanti della sua vita, vorrebbe accanto a se gli ex compagni di avventura dentro la casa, Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese. Mentre testimone di Fusco sarà lo stesso Alfonso Signorini: “Mimma è così affascinata dal tuo modo di relazionarti che in certi momenti difficili tu sei stato più importante di me per lei”.

Il direttore di Chi ha accetto con gioia l’offerta: “State proprio bene insieme, ti ringiovanisce”. E mentre andava in onda la puntata, Mimma Fusco – come sua abitudine – si è fatta viva sui social, postando un disegno a matita del futuro marito, con in sottofondo la romantica canzone Love My Life di Robbie Williams.

Attilio Romita e Mimma Fusco, la crisi nella casa del GF Vip…

L’annuncio delle nozze tra Attilio Romita e Mimma Fusco arriva inaspettato, la coppia arriva infatti da un momento di profonda difficoltà, che ha visto “Mimmuzza” allontanarsi dal compagno, a seguito di atteggiamenti poco leali tenuti dal giornalista all’interno della casa del GF. Al centro della discordia, il rapporto decisamente troppo intimo con la concorrente Sarah Altobello.

Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, tra i due concorrenti ci fu persino un bacio a stampo: “Lo dico sempre, ha suscitato in me uno stato emozionale. Ho avuto uomini come Attilio, mi piace lui, quando parla mi incanta. Ci sono dei lati suoi che mi piacciono tanto” aveva affermato Altobello. Mentre Romita, dal canto suo, non negò il desiderio di “portare la compagna di gioco nel van”.

Di fronte a un tale affronto, la reazione di Mimma Fusco fu repentina, spietata e velatamente ironica. “Portala, divertiti, siete perfetti!” aveva scritto su Twitter, per poi rincarare la dose e, sostituendola la propria immagine del profilo con quella dell’abbraccio tra Attilio Romita e Sarah Altobello, commentare: “Attilio come sempre si distingue per la sua sensibilità. Buon compleanno a me!”. In seguito, la donna aveva fatto recapitare una lettera all’interno della casa, minacciando la rottura con il compagno.

…e la pace ritrovata

Una seconda lettera firmata da Mimma Fusco è stata poi recapitata nello studio del Grande Fratello, nei giorni seguenti all’eliminazione di Romita. Stavolta, i toni erano ben diversi: “Abbiamo bisogno di ristabilire qualche equilibrio, ma ora sono tranquilla. Deve dimostrarmi di essere l’Attilio di prima e non l’irriconoscibile giocatore da reality che crea scompiglio. Per riconquistarmi deve scalare una vetta complicata ma chi sono io per negare una seconda opportunità?”

“All’inizio non voleva essere toccata – aveva commentato Romita – invece una notte mi ha accarezzato ed è finita come doveva finire. Dalla mattina seguente il nostro rapporto è tornato alla normalità e spero di convincerla a sposarmi entro la fine dell’anno”. E, a quanto pare, l’obiettivo è stato raggiunto: seguiranno aggiornamenti sul lieto fine di questa travagliata storia d’amore.