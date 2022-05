Manuela Arcuri svela la data (e i dettagli) delle nozze con Giovanni

Non è un annuncio che ci giunge nuovo: Manuela Arcuri è pronta a (ri)sposarsi con il suo Giovanni Di Gianfrancesco, dopo la fantastica proposta che ha ricevuto qualche mese fa. Sul matrimonio si conosceva ben poco, a parte che, stando alle indiscrezioni, si sarebbe tenuto proprio nel 2022. L’attrice ha scelto di aprirsi e di raccontare qualche dettaglio a riguardo sul settimanale Chi: le aspettano delle nozze da favola.

Manuela Arcuri svela la data delle nozze

“Si avvicina il grande giorno, siamo emozionati adesso, figurati quando saremo all’altare”. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Manuela Arcuri ha deciso di condividere ufficialmente la data delle nozze: si sposerà con il suo Giovanni in estate, precisamente il 22 luglio. Un evento che, naturalmente, si terrà come una cerimonia da favola, ma non particolarmente sfarzosa. In effetti, stando ai primi dettagli condivisi dalla Arcuri, saranno proprio nozze intime, in uno scenario panoramico.

I primi dettagli sulla cerimonia

Amici, parenti, famiglia, il Castello Odescalchi sul Lago di Bracciano: così Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco diranno nuovamente sì. Un evento per pochi intimi, per festeggiare l’amore, per scambiarsi le promesse di una vita insieme. Conosciamo già i testimoni, perché l’attrice ha anticipato i nomi sulle pagine di Chi: saranno Alberto Tarallo, il suo “padre lavorativo”, e Giovanni Malagò, il presidente del Coni.

Non ha poi risparmiato ulteriori dettagli, anche per quanto riguarda la sfera privata. “Ho sempre sognato di vivere in un castello, è il luogo ideale per coronare un amore, una favola a lieto fine. Mi sono guadagnata tutto con le mie forze, non c’è stato nessun principe azzurro ad aiutarmi, ma sono stata fortunata, ho ottenuto quello che volevo e sono felice”.

La proposta di matrimonio da sogno

Manuela Arcuri non è al suo “primo” matrimonio. In realtà, infatti, la coppia si è già sposata a Las Vegas. “Lo abbiamo deciso due mesi prima. Ora aspetto la proposta per sposarci anche in Italia. Giovanni, sbrigati”. E la domanda fatidica non è tardata ad arrivare, perché, dopo la sua sollecitazione, finalmente è giunto il momento di pianificare di nuovo le nozze.

“Mi ha sorpresa con qualcosa di veramente unico! Accompagnami a vedere un terreno dove potremmo costruire il nostro castello, mi ha detto. E così mi ha portata in questo posto un po’ in collina, senza case intorno, con un bellissimo panorama. A un certo punto è passato un aereo, tipo quelli che si vedono al GF Vip, con scritto: “Manu, vuoi sposarmi?”. La risposta non avrebbe potuto essere che sì.

Il desiderio di un altro figlio svelato a Verissimo

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Manuela Arcuri aveva anche affrontato un altro tema: il suo desiderio di allargare la famiglia. “Oggi che abbiamo trovato un nostro equilibrio, che siamo forti, pronti, oggi lo farei un altro figlio, ci stiamo anche un po’ provando. Stavamo anche valutando l’ipotesi dell’adozione: la trovo bellissima”. Chissà se, dopo le nozze, non arriverà un altro dolcissimo annuncio. Solo il tempo potrà dirlo.