Cosa indossano le principesse e le regine in primavera

Fonte: IPA Letizia di Spagna, la Principessa del Galles e Maxima dei Paesi Bassi

La primavera rappresenta per le regine e le principesse l’inizio di una nuova stagione fatta di molti impegni pubblici, alcuni viaggi ufficiali e diverse celebrazioni religiose. È anche un momento in cui il guardaroba si alleggerisce, si sostituiscono i cappotti con gli spolverini, cambiano i colori, e si indossano tessuti più leggeri.

I colori della primavera: pastello e tonalità brillanti

Con l’arrivo della primavera, i colori si fanno più tenui: rosa cipria, lavanda, azzurro polvere, giallo limone e verde menta. La Principessa del Galles ama diversi colori di questa palette. I suoi cappotti leggeri firmati Alexander McQueen o Catherine Walker in tonalità pastello sono spesso protagonisti dei servizi religiosi o degli appuntamenti istituzioni come ad esempio i Garden Party.

Per la funzione religiosa pasquale del 2022, Kate ha indossato un cappotto celeste, abbinato a un fascinator di una tonalità più scura uguale alle immancabili décolleté in pelle scamosciata.

All’opposto, la Regina Maxima dei Paesi Bassi è nota per la sua passione per i colori accesi: rosso fuoco, arancio brillante, blu elettrico, verde smeraldo. La sovrana olandese indossa abiti della maison belga Natan, molto amata dalle regine nordiche, o dello stilista Claes Iversen. Entrambi i brand producono capi spesso caratterizzati da fantasie floreali e palette vitaminiche.

Anche quando la primavera nelle nazioni del nord tarda a fare il suo ingresso, le regine, grazie ai colori e alle fantasie degli outfit, ricordano a tutti il suo imminente arrivo.

Il bianco e il nero

Un abbinamento molto amato dalle principesse e dalle regine è il bianco e il nero, sia negli outfit che hanno come protagonista un abito sia in quelli con camicia e pantaloni, il match black and white risulta sempre molto chic.

Fonte: IPA

I tessuti leggeri

Nella maggior parte dei casi questa stagione porta un aumento delle temperature e così le royal preferiscono tessuti leggeri e traspiranti: il lino, la seta, il cotone, ma anche la crêpe de chine. La Regina Letizia di Spagna opta spesso per abiti midi in cotone strutturato o lino, con maniche a tre quarti e scolli morbidi.

In Norvegia, la Principessa ereditaria Mette-Marit predilige abiti romantici con motivi floreali e tessuti impalpabili, spesso firmati Zimmermann o Valentino, che abbina a capi più pesanti viste le temperature rigide della penisola scandinava.

I motivi floreali e le stampe grafiche

La primavera è per definizione la stagione della rinascita, del risveglio della natura che nella moda si traduce spesso in stampa floreale. I motivi floreali dominano molti guardaroba reali. Sophie di Edimburgo li indossa spesso in versione midi dress, accompagnati da blazer leggeri o soprabiti che richiamano la fantasia.

Anche la Regina Mary di Danimarca ama indossare abiti o gonne lunghe con stampa floreale abbinati a calzature e borse di colore neutro.

La fantasia a pois

Beatrice Borromeo e la Principessa del Galles amano la stampa a pois da indossare agli eventi più mondani della stagione, come ad esempio il Gran Premio di Monaco o le corse dei cavalli di Ascot.

Fonte: IPA

I cappelli e i fascinator colorati

Nel mese di giugno, in Gran Bretagna si svolgono le famose corse di cavalli ad Ascot nella quale i cappelli sono i protagonisti indiscussi. Le donne di casa Windsor scelgono sempre dei copricapi colorati di ogni genere: fascinator in tulle, piccoli cappelli rigidi o cerchietti gioiello.

I cappellini sono spesso guarniti con fiori color pastello che richiamano la leggerezza di questa stagione.

Il trench e la mantella

Uno dei capi irrinunciabili per la primavera è il trench. Tutte le reali britanniche ne hanno avuto o ne hanno uno nell’armadio. La Regina Elisabetta era solita indossarlo insieme al suo immancabile foulard di Hermès nel tempo libero o durante le corse dei cavalli a Windsor.

La Principessa del Galles non è un’amante del classico trench ma lo preferisce in versione sartoriale, il coatdress, declinato in vari colori. Anche la Regina Mathilde del Belgio ama indossare soprabiti leggeri in tessuti misti, spesso con dettagli ricamati o cinture annodate in vita.

Maxima invece declina in tessuti più leggeri uno dei capi che ama di più, la mantella, che indossa sopra agli abiti o sui completi pantalone.

Gonne midi, pantaloni a palazzo e tailleur

A differenza dell’estate, durante la primavera, gli outfit da giorno delle principesse e regine sono perlopiù composti da gonne midi, pantaloni a palazzo o tailleur dal taglio maschile.

Letizia di Spagna e Vittoria di Svezia hanno portato in auge il completo giacca-pantalone colorato, spesso indossato con una blusa di seta. La futura regina svedese ne ha almeno uno di ogni colore che indossa con una classica ma sempre elegante camicia bianca.

Le décolleté nude e le ballerine

Per quanto riguarda le scarpe, le royal sembrano andare tutte nella stessa direzione: décolleté in pelle scamosciata dello stesso colore dell’outfit o nude che sono sempre una buona alternativa per slanciare la gamba.

Con l’addio agli stivali invernali, le scarpe si fanno più aperte. Le slingback di Chanel o Dior, come ad esempio quelle bicolor, sono molto amate da Charlotte Casiraghi ma anche dalla Principessa del Galles che negli scorsi anni ne ha indossate spesso un paio di Alessandra Rich.

Negli ultimi anni, Letizia di Spagna ha ridotto l’uso dei tacchi alti optando anche in primavera per scarpe flat o con tacco molto basso a causa di un problema al piede, ovvero il neuroma di Morton: una fibrosi causata dall’aumento di volume del tessuto circostante i nervi delle dita del piede.

Anche le altre principesse e regine non disdegnano di indossare un paio di comode ballerine, soprattutto nelle occasioni meno formali.

Fonte: IPA

Il colore degli accessori: il bianco

Scarpe e borse dello stesso colore sono quasi sempre una scelta che mette d’accordo tutte le royal e, tra aprile e giugno, un colore che viene scelto sia per le scarpe sia per le borse è il bianco. Ad esempio, la Principessa del Galles abbina spesso i coatdress con borse e scarpe bianche.

Ogni principessa e regina ha il proprio stile, ma tutte cercano un equilibrio tra rispetto della tradizione e contemporaneità. La primavera, con le sue temperature moderate e la varietà di eventi, è il momento perfetto per sperimentare con i colori e le fantasie degli abiti meno austeri ma sempre eleganti.

Che si tratti del rigore britannico o dell’eleganza latina, le principesse e le regine riescono sempre a distinguersi per raffinatezza e coerenza con il proprio gusto personale.

La primavera è la stagione in cui le royals mettono da parte i cappotti pesanti e si aprono alla leggerezza. Tra completi pastello, abiti floreali, scarpe nude e accessori ricercati, ogni dettaglio è studiato per renderle sempre delle perfette icone di stile.