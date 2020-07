Capi iconici: eccone 5 che hanno fatto la storia della moda

editato in: da

Ci sono alcuni capi che sono diventati iconici nella storia della moda. Capi dalle linee semplici ed essenziali, che hanno conquistato centinaia di donne e che sono stati declinati in mille modi diversi a seconda della decade in cui sono stati indossati. Vediamone cinque insieme!

I 5 capi iconici che hanno fatto la storia della moda: le slingback bicolore Chanel

Le scarpe bicolore furono create nel 1957 da Mademoiselle Chanel e avevano il vantaggio strategico di allungare la gamba essendo beige, ma di rimpicciolire il piede, dal momento che la punta è nera. Da allora, sono state rivisitate in decine di versioni diverse, ma non hanno mai perso il loro fascino!

I 5 capi iconici che hanno fatto la storia della moda: le décolleté Louboutin

Il modello del desiderio sono le Pigalle nere, a punta e con tacco 12, il cui nome deriva da uno dei quartieri più celebri di Parigi, quello in cui sorge il Moulin Rouge. La leggenda narra che la suola rossa sia di questo colore perché Christian Louboutin la colorò originariamente con lo smalto di una delle sue dipendenti!

I 5 capi iconici che hanno fatto la storia della moda: il trench Burberry

Nato in trincea (da qui il nome trench), è stato realizzato industrialmente dal marchio Burberry a partire dai primi del Novecento in gabardine, il tessuto impermeabile che ha reso iconico questo capo spalla.

I 5 capi iconici che hanno fatto la storia della moda: i jeans Levi’s

Da capo utilizzato per i lavori di fatica, fino a indumento icona di un secolo: sono i jeans Levi’s, brand universalmente noto per i suoi pantaloni in denim. I celeberrimi 501, chiamati così perché i modelli venivano numerati in progressione, sono stati prodotti per la prima volta nel 1890… e li indossiamo ancora oggi. Incredibile eh?

I 5 capi iconici che hanno fatto la storia della moda: la Birkin di Hermès

Dedicata a Jane Birkin, la leggenda vuole che l’idea di questa borsa sia nata durante un volo Parigi-Londra nel 1984. L’attrice inglese, che era in viaggio con la figlia Lou, di due 2 anni, si è lamentata con il compagno di viaggio del fatto che la sua borsa non avesse mai abbastanza spazio per contenere quello che le serviva. Il caso ha voluto che il compagno di viaggio in questione fosse Jean-Louis Dumas, presidente della maison Hermès. Come si suol dire, il resto è storia!