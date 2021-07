Catherine Deneuve, forza della natura: gli applausi a Cannes sono per lei

editato in: da

Catherine Deneuve, a 77 anni nuovo volto per Saint Laurent

Un anno e mezzo è trascorso dal giorno maledetto in cui Catherine Deneuve è stata colpita da una ischemia sul set del film “De son vivant“. Un momento difficile, che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo intero: non avrebbe potuto essere diversamente, poiché la Deneuve è un simbolo del cinema francese, una grande attrice del nostro tempo. Il suo ritorno sulla scena al Festival di Cannes 2021 ha toccato profondamente non solo i fan, ma anche gli addetti ai lavori, le stelle presenti: gli applausi sono stati tutti per lei.

Nel novembre del 2019, Catherine Deneuve è stata colpita da un’ischemia: il malore è avvenuto mentre stava recitando sul set del film di Emmanuelle Bercot, De son vivant. Un tuffo al cuore, silenzio nel mondo: Le Parisien, all’epoca, aveva affermato che l’attrice versasse in gravi condizioni. Il malore era stato attribuito alla stanchezza, ma l’agente dell’attrice, Claire Blondel, aveva in seguito fatto chiarezza, svelando la vera causa: una lieve ischemia. Per Catherine, era stato prospettato un lungo periodo di riposo.

Catherine mancava dalla scena da un anno e mezzo. Per questo motivo, il suo ritorno al Festival di Cannes 2021 non poteva svolgersi diversamente: uno scroscio di applausi fragorosi. Un attimo di forte emozione, quel lieto fine in cui tutti speravano, di rivederla calcare il rep carpet. Nonostante il problema di salute, l’attrice non si è tirata indietro: come una vera e propria forza della natura, ha ultimato le riprese del film che l’ha vista protagonista a Cannes – sebbene la pellicola sia stata presentata fuori concorso.

Molti gli elogi per lei, per la capacità espressiva e per essere ancora oggi fonte di grande ispirazione per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dello spettacolo. La trama del film presentato a Cannes è oltremodo emozionante: il legame unico di una madre e di un figlio vittima di una malattia mortale. Spesso definita come “L’ultima grande diva“, la Deneuve (che ha anche ispirato il celebre film La La Land) si è detta molto felice che il cinema si stia riprendendo dopo un periodo tanto difficile, segnato dalla pandemia. “È davvero commovente per me”.

Catherine è tornata sul red carpet e lo ha fatto in modo elegante, leggiadro, con la sua grandissima personalità: il look semplice ma d’impatto, il volto felice, rilassato. Musa di registi dal calibro di Roman Polanski, Louis Bunuel e Francois Truffaut, la stella ha partecipato a più di 100 film nella sua carriera cinematografica. Una recitazione d’altri tempi, una vitalità e uno sguardo algido, uno charme che le hanno permesso di diventare mito e leggenda.