Vittoria e Maria Luisa di Savoia, la strategica cartolina di Natale del Principe Emanuele Filiberto

Getty Images Emanuele Filiberto di Savoia

Come tutti i Principi che si rispettano, anche Emanuele Filiberto di Savoia ha condiviso la sua cartolina di Natale per fare gli auguri e ha scelto strategicamente una foto di famiglia che non coinvolge la (ex) moglie, Clotilde Courau e l’ex amante Adriana Abascal.

Emanuele Filiberto di Savoia, la cartolina di Natale con le figlie

Emanuele Filiberto di Savoia ha pubblicato sul suo profilo Instagram la sua cartolina di Natale. Ha scelto come biglietto di auguri una splendida foto in bianco e nero delle figlie, Vittoria e Maria Luisa, sormontata su un elegante cartoncino blu. Le due ragazze, nate dal matrimonio con Clotilde Courau, sono ritratte di profilo mentre appoggiano reciprocamente il viso sulla spalla dell’altra.

Lo scatto artistico trasmette senso di calore e unione, le due ragazze infatti sembrano molto coese. A commento dell’immagine, Emanuele Filiberto ha pubblicato i suoi auguri di Natale.

“Auguro a tutti Voi un Natale sereno e luminoso, da vivere con il cuore colmo di pace e di gratitudine. Che questi giorni di festa siano l’occasione per ritrovarsi accanto alle persone che amate, in famiglia, circondati dagli affetti più cari, condividendo momenti di semplicità, calore e gioia autentica.

Che il Natale sia un tempo di riflessione, di speranza e di rinnovata fiducia, capace di ricordarci ciò che conta davvero: l’amore, la vicinanza, la solidarietà e il valore dello stare insieme“.

E ha proseguito con auspici di serenità per il 2026: “Auspico che il nuovo anno possa aprirsi sotto i migliori auspici, portando con sé salute, serenità e nuove opportunità. Che sia un anno magnifico, ricco di amore, di soddisfazioni personali e professionali, di successi e di sogni che trovano finalmente compimento. Con i miei più sinceri auguri di Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo. ♥️”.

Vittoria di Savoia e Maria Luisa, il biglietto di auguri è un successo

Il biglietto di auguri con la foto di Vittoria di Savoia, erede di Emanuele Filiberto, e Maria Luisa è un successo. Tutti hanno trovato bellissimo lo scatto delle due sorelle. In molti scrivono su Instagram complimentandosi.

“Buon Natale anche a te Emanuele e a voi tutti 🥰le ragazze sono stupendeeee un abbraccio ❤️”; “Le mie adorate ragazze. Buone Feste da zia Bibi💖”. “Grazie Principe Tanti Auguri di Buone Feste a Lei e a Tutta la Sua Famiglia 👏👏👏🎄🇮🇹💫💫💫”.

Emanuele Filiberto di Savoia, le assenze strategiche

Emanuele Filiberto di Savoia ha condiviso la sua cartolina di Natale qualche giorno dopo la diffusione della notizia della fine della storia d’amore con Adriana Abascal.

È stata l’imprenditrice messicana a darne l’annuncio suoi social, salvo poi cancellare il post e ritrattare in parte. Ma dalle ultime indiscrezioni la relazione sarebbe definitivamente naufragata, pare che Adriana non accetti il fatto che il Principe non abbia divorziato dalla moglie.

Emanuele Filiberto non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla rottura, però ha scelto un biglietto di auguri che lo leva da ogni tipo di imbarazzo.

Pur rispettando la tradizione della foto di famiglia, ha evitato di coinvolgere la moglie Clotilde Courau, da cui è separato ma con cui è ancora sposato, e l’ormai ex amante Adriana Abascal.

A tal proposito qualcuno commenta: “Scusi, solo per capire, “nostri migliori auguri” di chi? Della moglie ? Della messicana? O di altri?”. Ma subito intervengono i sostenitori del Principe a difenderlo.

