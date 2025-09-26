Vittoria di Savoia, la figlia di Emanuele Filiberto debutta come attrice

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Vittoria di Savoia

Buon sangue non mente. E così Vittoria di Savoia, la figlia di Emanuele Filiberto, ha deciso di seguire le orme di sua madre, l’attrice francese Clotilde Courau. Chi segue bene le vicende della famiglia reale italiana conosce da tempo la passione della Principessa per la recitazione ma ora è arrivata per la 21enne il tempo di debuttare in un grande e importante progetto, che potrebbe rappresentare una svolta importante per la sua carriera.

Vittoria di Savoia attrice, è la protagonista del film Toi + Moi, seuls contre tous

Vittoria di Savoia, la primogenita di Emanuele Filiberto, è stata scelta come protagonista del film Toi + Moi, seuls contre tous. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Emma Green, tra i più venduti degli ultimi anni, debutterà presto in Francia su Prime Video. L’uscita è prevista per il 2026.

La pellicola, le cui riprese sono iniziate lo scorso agosto, racconta la storia di Alma Lancaster e Vadim Arcadi. La prima, 18 anni, vive in una famiglia benestante che crede che lei stia studiando legge. In realtà, nasconde il suo vero sogno: fare cinema. Nel campus, incontra Vadim Arcadi, 20 anni, uno studente ribelle con un passato travagliato. Costretti a collaborare a un film, si scontrano e poi si avvicinano, loro malgrado. Ma qualcuno li osserva e inizia a inviare minacce anonime, determinato a separarli e a rivelare segreti capaci di distruggere tutto.

Una storia d’amore contrastata, ambientata in uno scenario di segreti e minacce, che punta a conquistare soprattutto gli spettatori della Gen Z. Vittoria di Savoia condivide il set con Lucas Barski, anche lui italo-francese e con un passato nel mondo della moda.

Vittoria di Savoia attrice, cosa ne pensa il padre Emanuele Filiberto

Dopo l’annuncio di Vittoria e di Prime Video, Emanuele Filiberto di Savoia si è affrettato a condividere la notizia sul suo account Instagram. Ha pubblicato un’immagine del film e la scritta: “So proud”, ovvero “Così orgoglioso”. Ha poi pubblicato un video di presentazione del cast del film Toi + Moi, seuls contre tous, in cui recita la figlia maggiore.

Decisamente emozionato, il compagno di Adriana Abascal non ha nascosto il proprio orgoglio nel vedere Vittoria seguire la sua strada e iniziare una promettente carriera come attrice come sua madre. Questo sostegno pubblico dimostra tutta l’ammirazione che nutre il 53enne per la figlia, avuta nel 2003 dall’ex moglie Clotilde Courau.

Vittoria di Savoia e il presunto fidanzato Carlo Agostinelli

Non solo carriera per Vittoria di Savoia, che non si è mai definita una Principessa. L’attrice è infatti diventata protagonista della cronaca rosa. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dai media internazionali, la ragazza starebbe frequentando un affascinante rampollo: Carlo Agostinelli.

Lui è il figlio del finanziere americano di origini italiane Robert Agostinelli, presidente e co-fondatore della società di private equity Rhône Group che secondo le ultime stime di Forbes avrebbe un patrimonio di 1 miliardo di dollari.

Si sarebbero conosciuti a Londra tramite alcuni amici in comune e sarebbe scoccata la scintilla. I due sono stati fotografati insieme ma al momento non hanno né confermato né smentito i rumors sulla loro vita privata.