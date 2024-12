Emanuele Filiberto, cartolina di Natale con foto di famiglia e polemiche

Fonte: IPA Emanuele Filiberto di Savoia e sua figlia Vittoria

Emanuele Filiberto di Savoia ha condiviso la sua cartolina di Natale sui social, seguendo la tradizione delle Famiglie Reali. Anche il suo biglietto di auguri è una foto di famiglia con la moglie Clotilde Courau e le due figlie, Vittoria e Luisa. Ma non sono mancate le polemiche.

Emanuele Filiberto di Savoia, la cartolina di Natale con la famiglia

Emanuele Filiberto di Savoia ha voluto augurare ai suoi amici e sostenitori “buon Natale” e ha scelto il modo tipico delle famiglie nobiliari, una cartolina con ritratto di famiglia, da condividere su Facebook e su Instagram. Quindi, il Principe di Casa Savoia si inserisce nella lista delle teste coronate che hanno inviato i loro migliori auguri in questo modo, da Charlene e Alberto di Monaco a Felipe e Letizia di Spagna, passando per Carlo e Camilla e Kate Middleton e William.

Emanuele Filiberto ha scelto una foto in bianco e nero, dallo stile minimal. Nello scatto è ritratto insieme alla moglie Clotilde Courau e alle figlie Vittoria e Luisa. Tutta la famiglia indossa una classica camicia bianca e lo sfondo è nero. Niente richiami al Natale, niente location particolare che possa avere a che fare con la loro vita.

L’immagine è molto elegante e vuole dare il senso di unione familiare. Emanuele Filiberto e la famiglia sono infatti ritratti in fila, da sinistra: Clotilde, Luisa, il Principe e Vittoria. Emanuele Filiberto e sua moglie intrecciano le loro mani, poste in primo piano, abbracciando virtualmente anche la secondogenita, mentre Vittoria sfiora il braccio del padre e appoggia il capo sulla sua spalla. Tutti guardano l’obiettivo, tranne lei che rivolge lo sguardo verso l’altro, come se lo rivolgesse al futuro. In effetti, suo padre l’ha nominata sua erede. E questo è un elemento che non è sfuggito a chi ha commentato la cartolina di Natale.

Emanuele Filiberto, polemiche contro la cartolina di Natale

Il biglietto di auguri di Emanuele Filiberto ha infatti sollevato qualche polemica. Innanzitutto, c’è chi l’ha trovato fuori luogo, perché il Principe si sarebbe comportato come un Monarca dotato di regno, mentre lui è senza trono e senza corona. Si legge su Instagram: “Per me è totalmente assurdo che le ex famiglie reali continuino a fare ciò che le famiglie reali attuali fanno per una ragione istituzionale”. E ancora: “L’Italia è da anni una repubblica comunque”. “Non c’è niente di principesco in loro”.

D’altro canto, questa è la stessa obiezione che è stata fatta a Harry e Meghan Markle per la loro cartolina di Natale con tanto di foto dei figli. Anche in questo caso, non è chiaro a che titolo i Duchi del Sussex abbiano pubblicato il loro biglietto di auguri come se fossero membri attivi della Monarchia britannica, quando hanno fatto di tutto per infangarla.

Emanuele Filiberto, Vittoria contesta e l’apprezzamento

Una critica puntuale rivolta a Emanuele Filiberto riguarda la sua eredità. C’è infatti chi osserva: “Emanuele Filiberto proviene da un matrimonio morganatico e sposò una popolana. L’Italia ha la legge salica quindi è impossibile che Vittoria sia l’erede“.

La cartolina di Natale di Emanuele Filiberto però non ha suscitato solo polemiche. Ad alcuni è piaciuta molta: “Bellissima famiglia, adoro il fatto che siano molto coinvolti in opere di beneficenza a favore delle famiglie italiane. Dio benedica le loro famiglie”. E infine c’è chi si limita a restituire semplicemente gli auguri di Natale.