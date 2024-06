Giulia De Lellis racconta la verità, perché ha chiuso con Chiara Ferragni

Fonte: IPA Giulia De Lellis

Mai banale Giulia De Lellis, che ha raccontato un po’ di dettagli di sé, tra passato e presente, nel corso di un’intervista concessa a Fanpage. Si è parlato d’amore, ovviamente, ma anche di uno dei temi che l’hanno riguardata nell’ultimo periodo: il rapporto con Chiara Ferragni.

Giulia De Lellis e Chiara Ferragni, la verità

Il rapporto tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni si è logorato per un motivo decisamente banale: una battuta. Per questo motivo, tra ben 5 milioni di follower su Instagram non appare più il nome dell’ex signora Fedez.

La De Lellis ha spiegato come in realtà la collega influencer si sia sentita offesa a causa di una storia pubblicata: “Ho mostrato una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi aveva fatto molto ridere. Era lo screen di un articolo che diceva ‘Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato’”.

Se ne era parlato sui social, ipotizzando una crepa tra le due. Ora giunge la conferma della dinamica, ma soprattutto del fatto che da allora nulla sia cambiato. Nel tentativo di fare chiarezza, Giulia aveva tentato poi di rimediare, senza chiedere scusa, trattandosi di un’innocente battuta, dal suo punto di vista.

Dall’altra parte, però, ha trovato una porta del tutto sbarrata e sbattutale in faccia. Il risultato sperato non è affatto giunto ed ecco la sua versione dei fatti: “Nel messaggio le dicevo ‘spero che tu non te la sia presa’. E invece lei se l’era presa e aveva smesso di seguirmi. Non ho nulla contro di lei, ma poi ha iniziato a mettere un po’ di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla”.

L’ultimo amore di Giulia De Lellis

Come detto, sarebbe stato davvero difficile pensare di completare un’intervista a Giulia De Lellis senza parlare d’amore. È di fatto uno dei temi cardine della sua vita social, considerando la grande attenzione riservatale da parte dei fan, sempre vogliosi di aggiornamenti.

Allo stato attuale si considera single, il che chiude una volta per tutte il capitolo dedicato a Giano Del Bufalo. Il fatto che i due siano stati paparazzati più volte non ha evidentemente il significato che in tanti gli avevano dato.

Di fatto, stando alle sue parole, la celebre influencer non ha considerato quanto avvenuto tra i due neanche degno d’essere chiamato relazione. Il motivo? Ha spiegato come “la mia ultima relazione risale a sei mesi fa”.

Da allora non ci sono state altro che frequentazioni, ha sottolineato, ed ecco il riferimento al fratello di Diana Del Bufalo: “Magari dei caffè o delle conoscenze di alcune persone, ma nessuna relazione”.

Nel corso dell’intervista l’influencer ha mostrato il suo telefono, il che ha portato a sbirciare anche nella galleria. L’ultima foto riguarda un pezzo di una canzone di Antonello Venditti, Amici Mai. Nello specifico si tratta della frase “Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. Sotto questo aspetto, però, lei non si è detta propriamente d’accordo: “Certi amori, secondo me, sanno anche chiudersi. Poi non si sa mai. Sono diventata famosa perché dico una cosa e faccio l’opposto”.