Quanto accaduto con Chiara Ferragni non deve ripetersi. Il timore della polemica porta a un cambio in corsa per Giulia De Lellis

Fonte: IPA Giulia De Lellis

A un mese dall’inizio della kermesse, il Festival di Sanremo 2025 rappresenta innegabilmente uno dei temi cardine del mondo dello spettacolo italiano. Tanti i topic di cui discutere, tra i quali spunta il ruolo di Giulia De Lellis, che pare sia cambiato nettamente.

Giulia De Lellis a Sanremo

È stata ormai svelata da tempo la presenza di Giulia De Lellis al Festival di Sanremo 2025. Si tratta di uno dei tanti nomi scelti da Carlo Conti per arricchire la programmazione che ruota intorno alla kermesse.

Al PrimaFestival vedremo Bianca Guaccero con Gabriele Corsi e Mariasole Pollio, mentre Alessandro Cattelan sarà il grande protagonista del DopoFestival. Lavoro per il quale sarà affiancato da Selvaggia Lucarelli. Si era parlato però con insistenza anche di Giulia De Lellis, dando ormai per assodata la sua partecipazione.

Il noto giornalista Gabriele Parpiglia aveva poi spiegato, scendendo nel dettaglio, come per l’influencer fosse stato pensato un ruolo ben preciso: argomentare in merito ai look dei cantanti in gara. Su RTL 102.5, però, è tornato sulla questione negli ultimi giorni, evidenziando come la De Lellis non sarà un’ospite fissa. C’è infatti una polemica potenziale che è stata così evitata del tutto. Una condizione che pesa sull’influencer, di fatto relegata a una singola puntata.

Polemica De Lellis

Sappiamo bene quanto sia delicata la gestione del Festival di Sanremo. Ogni minimo gesto viene attentamente giudicato e valutato. Qualcosa che vale tanto per ciò che accade sul palco quanto per ciò che avviene al di fuori.

Si pensi a Chiara Ferragni, ad esempio. Nella sua casa milanese aveva spinto i tantissimi follower Instagram a votare per suo marito Fedez, al tempo in coppia con Francesca Michielin. Se ne parlò ampiamente, anche se non tanto quanto lo scandalo social concretizzatosi sul palco dell’Ariston (la creazione e pubblicizzazione del profilo creato ad Amadeus).

Sulla scia di tutto questo, Parpiglia ha spiegato come Giulia De Lellis sarà ospite ufficiale di una sola puntata: “Sarà probabilmente ospite per chiacchierare dei look dei concorrenti nella serata delle cover. In questo modo non andrebbe a influenzare il voto”.

Il caso Ferragni rappresenta uno spauracchio e in questo caso “il Codacons si è svegliato immediatamente e ha detto ‘attenzione, questo non si può fare, abbiamo un precedente’”. Considerando come il seguito della De Lellis sia notevole, pari a 5 milioni e mezzo di follower, parlare di influenza sul voto ha senso. A ciò si aggiunge il fatto che, come la Ferragni al tempo, anche lei ha un interesse amoroso in gara. Si tratta di Tony Effe, che si presenta a questo Sanremo sulla scia di un successo clamoroso riesploso negli ultimi anni.