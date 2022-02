Isola dei Famosi, guai per Ilary Blasi: problemi con il cast in studio

Isola 2022, chi potrebbero essere i nuovi naufraghi: le trattative

Si avvicina rapidamente l’inizio della nuova stagione dell’Isola dei Famosi, ma sembra proprio che Ilary Blasi sia ancora in alto mare con i casting. Se per quanto riguarda i futuri concorrenti continuano a circolare indiscrezioni sempre più insistenti, è sugli opinionisti in studio che ci sarebbero numerose difficoltà.

Isola dei Famosi, la scelta degli opinionisti

Lo scorso anno, Ilary Blasi aveva scelto tre nomi piuttosto importanti per riempire le poltroncine del suo studio. Affidando a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini il ruolo di opinionisti, aveva scompigliato un po’ le carte (la sua decisione, d’altronde, era stata frutto di trattative messe in piedi quasi all’ultimo momento). E in effetti il risultato non è stato eccellente, motivo per cui il cast non è stato riconfermato in questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi – oltre al fatto che, per alcuni di loro, gli impegni non lo avrebbero permesso. C’è dunque grande attesa per coloro che saranno i nuovi opinionisti.

Ma, a quanto pare, la Blasi sarebbe ancora in alto mare. A rivelarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia, in una puntata di Casa Chi. Molte voci avevano parlato di Nicola Savino e Vladimir Luxuria: sul primo ci si avvicina sempre più ad una rassicurante certezza, mentre la seconda sembra essere già saltata. Cosa che, d’altronde, sarebbe successa per tutti gli altri nomi fin qui proposti – tra cui Amanda Lear, la prima scelta di Ilary, Ambra Angiolini e Soleil Sorge, impegnata ancora al Grande Fratello Vip. Il rischio è che la Blasi si trovi ancora una volta a dover scegliere all’ultimo momento, optando quindi alla fine per qualche nome non troppo forte.

Isola dei Famosi, il punto della situazione

Ma la curiosità del pubblico non è certamente incentrata solo sugli opinionisti che, seppur molto importanti, hanno un ruolo marginale rispetto a quello dei naufraghi. A questo proposito, c’è ancora il massimo riserbo: il cast si sta probabilmente via via formando, ma di conferme neanche l’ombra. Tanti sono i nomi spuntati sul web, da Olga Plachina (moglie di Aldo Montano, reduce dal GF Vip) a Dayane Mello, passando per Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine e due membri della famiglia Rodriguez, Jeremias con papà Gustavo.

I casting proseguono, e di sicuro Ilary sta puntando moltissimo a volti forti, in grado di regalare uno spettacolo degno dei migliori reality show. D’altronde, dovrà occupare lo spazio lasciato libero dal GF Vip, che quest’anno si allunga fino al 14 marzo e ha senza dubbio portato in scena dinamiche molto interessanti. Per proseguire sulla stessa scia, la Blasi dovrà dare il meglio di sé. Ma non abbiamo incertezze, su questo: proprio lei è stata la prima ad essere confermata rispetto alla scorsa edizione dell’Isola. Merito di una bravura che ha conquistato il pubblico.

Infine, negli ultimi giorni è arrivata l’ufficialità in merito al nuovo inviato speciale in Honduras: a ricoprire questo ruolo sarà Alvin, un grande ritorno che in passato avevamo molto apprezzato. Prenderà il posto di Massimiliano Rosolino, che l’anno scorso non aveva effettivamente fatto scintille. A nulla è valsa la concorrenza di Alvise Rigo, che dopo aver partecipato a Ballando con le stelle si era aggiudicato un posticino nel cuore dei telespettatori. Contro Alvin, non è riuscito a scamparla.