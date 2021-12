Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi vorrebbe Ambra Angiolini: l’indiscrezione

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

C’è già grande attesa per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, uno dei reality show più amati dal pubblico. Dopo la conferma di Ilary Blasi al timone del programma, ha avuto inizio il toto-nome: chi saranno i concorrenti che approderanno in Honduras, per questa nuova ed emozionante avventura? Ma non solo, perché ci sono ancora altri ruoli da assegnare. Uno di questi potrebbe andare ad Ambra Angiolini. Secondo alcune voci, la conduttrice punterebbe molto su di lei.

Ambra Angiolini all’Isola dei Famosi 2022

Proprio in queste settimane si sta definendo il cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che tornerà in onda a partire dalla prossima primavera. Il debutto è previsto per la settimana successiva alla fine del Grande Fratello Vip – dopo il suo prolungamento, il reality show condotto da Alfonso Signorini si concluderà il 14 marzo 2022. Naturalmente la curiosità è alle stelle: quali saranno i protagonisti di questa stagione? Il primo nome ad essere stato confermato è quello di Ilary Blasi. Lo scorso anno, la bravissima conduttrice romana ha portato a casa un’edizione strepitosa e non avevamo grandi dubbi sul fatto che Mediaset la scegliesse ancora una volta.

Sul resto del cast, tuttavia, c’è ancora un alone di mistero. Uno degli ultimi nomi emersi è quello di Ambra Angiolini: a rivelarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, nel corso di una puntata di Casa Chi. Il web show si occupa spesso dell’Isola dei Famosi, e non è la prima volta che proprio da lì arrivano interessanti indiscrezioni sulla trasmissione. In questo caso, le voci sembrano avere un fondo di verità: “Il sogno di Ilary Blasi si chiama Ambra Angiolini. Non mi chiedere il ruolo o cosa farà, il suo sogno è questo” – ha affermato il giornalista, che sembra dunque molto sicuro delle sue dichiarazioni.

La talentuosa attrice sarebbe così uno dei volti della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Resta da capire quale potrebbe essere il suo ruolo: una partecipazione nei panni di concorrente è molto impegnativa e probabilmente non coinciderebbe con i suoi altri appuntamenti lavorativi. Potrebbe però prendere parte allo show come opinionista in studio, rimanendo quindi in Italia e impegnandosi solamente un giorno a settimana, quando va in onda la diretta. Per il momento non abbiamo alcuna informazione, non resta quindi che attendere novità su questo fronte.

Isola dei Famosi 2022, il cast

Proprio per quanto riguarda gli opinionisti, la prossima edizione vedrà numerose novità. “Licenziati” da questo ruolo Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, non ci sono ancora notizie su chi prenderà il loro posto. Secondo alcuni, un nome tra i più papabili è quello di Jeda: già nella scorsa stagione dell’Isola aveva avuto un ruolo di spicco, pur solo come ospite in studio. Ma il fidanzato di Vera Gemma è candidato anche come naufrago, almeno stando alle più recenti indiscrezioni.

Il cast del reality show è in realizzazione proprio ora, tra provini e prime scelte. Si è già parlato a lungo di Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano (che è attualmente nella Casa del GF Vip), come prima naufraga dell’Isola dei Famosi 2022, ma è ancora tutto da ufficializzare. Pare invece ormai confermato Massimiliano Rosolino nei panni di inviato speciale in Honduras. Una scelta che ha fatto molto chiacchierare, dal momento che lo scorso anno l’ex nuotatore non aveva colpito particolarmente il pubblico.