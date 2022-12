Ilary Blasi con il cugino di Totti: è lui il traditore?

Si aggiunge un altro, clamoroso capitolo alla chiacchieratissima separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex coppia ha ormai preso da mesi strade separate, eppure c’è una figura che ancora sembra tenerli uniti: è Angelo Marrozzini, il cugino dell’ex Capitano. La conduttrice Mediaset ha condiviso nelle sue Instagram stories le immagini di un pranzo domenicale in famiglia e, tra i commensali riuniti, è comparso proprio il cugino di Totti. È lui il misterioso “traditore”, che non avrebbe rivelato al ‘Pupone’ un’importante scoperta sulla ex moglie?

Ilary Blasi insieme ad Angelo Marrozzini, il cugino di Totti

Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi conduce la sua nuova vita al fianco della sua famiglia e dei figli. Con loro condivide frammenti di vita quotidiana, come nel caso delle Instagram stories pubblicate nella giornata di ieri sul suo seguitissimo profilo. La conduttrice Mediaset, come riporta Repubblica, ha organizzato un pranzo di famiglia presso una rinomata osteria romana. Un’occasione per assaporare un po’ di convivialità domenicale circondata dagli affetti più cari: dalla sorella Silvia alle figlie Chanel e Isabel, assieme alle cuginette.

Tra i commensali, però, è spuntato anche un membro della famiglia di Francesco Totti: il cugino Angelo Marrozzini. Potrebbe essere lui la persona, appartenente alla ristretta cerchia di amici e parenti del ‘Pupone’, che lo avrebbe tradito? Stando ai rumors, infatti, Totti sarebbe rimasto deluso da una persona a lui cara, che non lo avrebbe avvisato dell’intenzione di Ilary Blasi di pedinarlo segretamente attraverso un investigatore privato. Quell’informazione non detta avrebbe suscitato la delusione di Totti, soprattutto perché a tradirlo potrebbe essere stato proprio il cugino Angelo.

D’altronde la presenza di Marrozzini alla tavolata con Ilary Blasi desta dubbi e sospetti. I rapporti con la conduttrice sarebbero buoni, nonostante la separazione dal cugino, e questo potrebbe dire molto sulla sua presa di posizione nella separazione della coppia. I due cugini in passato sono stati legatissimi, da bambini giocavano insieme e si consideravano quasi fratelli. Ora, però, qualcosa potrebbe essersi rotto.

Ilary Blasi e Francesco Totti: le nuove vite dell’ex coppia d’oro

Intanto procedono a marcia spedita le vite parallele di Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice sembra aver ritrovato l’amore e il sorriso al fianco del nuovo compagno Bastian, con il quale è stata pizzicata pochi giorni fa all’aeroporto di Zurigo dopo un romantico weekend. La coppia non si è ancora apertamente palesata sui social, ma la risposta del volto Mediaset alla nuova vita di Totti è arrivata a suon di gossip.

L’ex calciatore della Roma, sul fronte opposto, prosegue la sua relazione con la nuova fidanzata Noemi Bocchi. Sono sempre più frequenti le loro partecipazioni di coppia ad eventi e occasioni pubbliche, dal primo red carpet insieme ai Globe Soccer Awards 2022 di Dubai, sino alla partita del figlio Cristian, cui Totti ha assistito al fianco della sua dolce metà.

Da quel giorno di metà luglio, in cui la coppia ha annunciato la separazione, ne è passata di acqua sotto i ponti. Ora il campione e la conduttrice sono pronti a ripartire, questa volta su binari paralleli, alla ricerca (nuovamente) della felicità.