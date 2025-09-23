L’ex tronista Fabio Colloricchio ha perso la vista da un occhio: “Rischia di diventare cieco”

Violeta Mangriñán ha rivelato il motivo per cui il suo compagno non riesce a vedere da un occhio e come ciò sta influenzando seriamente la sua salute e quotidianità

Problemi di salute per Fabio Colloricchio, l’ex tronista di Uomini e Donne nonché ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Stando a quanto raccontato sui social dalla sua compagna, la spagnola Violeta Mangriñán, l’ex insegnante di zumba ha perso la vista da un occhio e rischia di diventare totalmente cieco. Una problematica di cui nessuno era a conoscenza, almeno fino ad ora.

Perché Fabio Colloricchio ha perso la vista da un occhio

Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñán formano una delle coppie più complici e unite del panorama influencer. Insieme da sei anni e con due figlie – Gala, tre anni, e Gia, di appena un anno e mezzo – la coppia attualmente vive a Madrid. Dopo aver conosciuto la spagnola l’ex tronista di Maria De Filippi, di origini argentine, ha infatti deciso di lasciare l’Italia. E all’estero si è concentrato sulla sua carriera da cantante: la musica è sempre stata una sua grande passione.

Sebbene la coppia condivida sempre momenti felici e quotidiani sui social media, Violeta ha sorpreso con una confessione che ha catturato l’attenzione di tutti i suoi follower. La Mangriñán ha rivelato il problema di salute che affligge Fabio da anni, nonostante sia solito indossare un paio di occhiali smart che riescono ad aiutarlo nella vita di tutti i giorni.

“Non so se lo sapete ma Fabio è cieco da un occhio. Ci vede solo da uno e ha perso il 90% della vista dall’altro”, ha detto Violeta Mangriñán, mostrando una foto del compagno costretto ad indossare degli occhiali intelligenti per affrontare la quotidianità.

Il motivo di questa perdita parziale della vista risale ad un grave errore commesso quando era più piccolo: “Da adolescente, indossava lenti a contatto blu (un tipico errore adolescenziale) che gli hanno causato una ferita in un occhio, i batteri si sono sviluppati e parte della cornea è stata corrosa”, ha raccontato apertamente Violeta.

L’influencer non ha specificato il nome del batterio che ha danneggiato l’occhio di Fabio durante l’adolescenza, casi simili sono spesso collegati a infezioni delle lenti a contatto che portano alla cheratite, una grave infiammazione della cornea.

L’ex tronista Fabio Colloricchio rischia di diventare cieco

Questo problema di vista non è un ricordo del passato, anzi. Violeta Mangriñán ha ammesso che la situazione si sta complicando, poiché anche l’unico occhio sano di Fabio Colloricchio sta iniziando a soffrire.

Nello specifico, Fabio indossa degli occhiali Ray-Ban Meta Display, che permettono di “visualizzare notifiche, ricevere informazioni in tempo reale, accedere alla navigazione, tradurre testi, ascoltare musica, scattare foto e video e molto altro senza dover usare le mani”, come spiegato sul sito del marchio. Nel suo caso l’italo-argentino li usa per guardare la televisione e guidare.

“Mi sembra che mi stia registrando in continuazione”, ha scherzato Violeta riferendosi alle caratteristiche intelligenti degli occhiali indossati dall’ex tronista.

Nonostante tutto, Colloricchio sembra mantenere il suo buon umore e il suo atteggiamento positivo. Violeta, dal canto suo, ha voluto rendere ben chiara la vicenda per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla cura degli occhi e mostrare anche il lato più umano e reale della loro vita di coppia. E la confessione, com’era prevedibile, ha generato un’ondata di sostegno e affetto da parte dei fan della coppia.