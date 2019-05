Che fine ha fatto Fabio Colloricchio, l’ex tronista di Uomini e Donne

editato in: da

Originario dell’Argentina e bellissimo, Fabio Colloricchio è stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne, grazie anche alla romantica love story nata con Nicole Mazzocato.

Una relazione che si è conclusa qualche tempo fa, dopo quattro anni d’amore, con un annuncio su Instagram. In seguito l’ex tronista è volato in Spagna per partecipare a Supervivientes, la versione iberica dell’Isola dei Famosi. Nel reality il modello ha ritrovato l’amore: lei è Violeta Mangriñan che, ironia della sorte, è stata una tronista di Uomini e Donne nel suo paese d’origine. La ragazza era sbarcata nello show dichiarandosi fidanzata, salvo poi abbandonare in diretta tv l’ex corteggiatore dopo aver perso la testa per Fabio.

Era il 2015 quando Tina Cipollari si dichiarava pazza di Fabio Colloricchio e su Canale Cinque il tronista conosceva Nicole Mazzocato, divenuta poi una influencer di successo. Una storia d’amore che è stata seguita da milioni di telespettatori e che si è conclusa senza un lieto fine.

Gli ex si erano lasciati in buoni rapporti, ma ora sembra che non sia più così. Durante la sua permanenze sull’Isola dei Famosi infatti Fabio ha rilasciato alcune dichiarazioni scottanti sulla sua storia d’amore con Nicole, che hanno fatto arrabbiare l’ex corteggiatrice.

“Vengo da quattro anni di inferno – ha confessato -, ho avuto problemi seri con la mia compagna e sono ancora toccato”. Non solo, in tanti hanno notato un’incredibile somiglianza fra Violeta, la nuova fidanzata, e Nicole.

“Io e lui siamo rimasti in buonissimi rapporti e ci siamo salutati con bellissime parole (prima che lui partisse per L’Isola) – ha spiegato la Mazzocato -. Quando mi hanno chiamato dalla Spagna aggiornandomi sulle cose che aveva detto, non ho capito più nulla, non so perché parli così, non so se incidono le dinamiche del programma o la fame, ma francamente non so cosa sia successo”.

Nel frattempo a far discutere è un incontro amoroso avvenuto fra Violeta e Fabio sotto l’occhio attento delle telecamere. Secondo alcuni fan di Supervivientes, la coppia si sarebbe lasciata andare alla passione sull’isola, scatenando un vespaio di polemiche.