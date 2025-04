L’idea di look di Gigi Hadid di cui avevi bisogno: chic, semplice e attualissimo

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Gigi Hadid, 10 look che hanno fatto la storia dell'icona di stile

C’è chi parla di stile effortless e chi, come Gigi Hadid, lo incarna in ogni dettaglio. Lei non segue i trend: li anticipa, li reinventa, li indossa con una naturalezza che solo poche sanno avere. E con l’ultima apparizione da Jimmy Fallon, l’icona di moda ha tirato fuori dal cilindro (anzi, dal guardaroba) un look che ci ha fatto esclamare in coro: “Ecco! Era proprio questo che mi serviva”. Un’idea di stile semplice ma raffinata, attuale ma senza tempo, capace di restare impressa nella mente più di qualsiasi outfit urlato.

Gigi Hadid, un look firmato Tom Ford

Gigi Hadid è apparsa a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon per promuovere la nuova collezione spring 2025 del suo brand di cashmere Guest in Residence. Ma non è stata solo la moda comfy-luxury della sua linea a far parlare di sé. A rubare la scena è stato l’ensemble firmato Tom Ford, selezionato dalla stylist Elizabeth Sulcer, che ha centrato il bersaglio con una scelta sartoriale perfetta.

“Volevamo qualcosa di sartoriale ed elevato — ma allo stesso tempo facile e chic senza sforzo. La nuova collezione Tom Ford era perfetta” ha raccontato la Sulcer a WWD. E come darle torto. Il look? Una camicia in pelle azzurro polvere, leggermente aperta sul collo, con un colletto importante (di quelli che danno carattere anche senza dire una parola), abbinata a pantaloni neri a vita alta, dal taglio impeccabile. Ai piedi, un paio di décolleté Jimmy Choo ton sur ton con la camicia: una scelta coerente e luminosa. L’insieme è un mix perfetto di maschile e femminile, struttura e morbidezza. Una di quelle idee che salvi subito nella cartella “Outfit da copiare ASAP”.

Per i dettagli, come sempre, Gigi non lascia nulla al caso: orecchini e gioielli blu in diamanti firmati Alexei Hay, che riprendono il colore della camicia con grazia cromatica. Il make-up, a cura di Carolina Gonzalez, è luminoso, minimal e glowy: pelle naturale e radiosa, senza eccessi. L’hairstyle firmato Dimitris Giannetos è un raccolto elegante con ciocche lasciate morbide a incorniciare il viso. Insomma, una masterclass su come essere chic con poco – o almeno con poco apparente.

Il segreto del look perfetto? Una storia, un’identità, un messaggio

Gigi Hadid non è solo una modella: è una fashion narrator. Ogni uscita pubblica, ogni intervista, ogni red carpet diventa un piccolo manifesto personale. E quello da Jimmy Fallon non ha fatto eccezione. Oltre al look Tom Ford, la modella ha raccontato la nuova collezione spring 2025 del suo brand Guest in Residence, fondato nel 2022, e diventato in poco tempo un punto di riferimento per chi cerca lusso e comfort con un tocco di nostalgia.

La collezione presentata è un omaggio dichiarato alla cultura dei roller-skates degli anni ’70 e ’80 a Los Angeles: colori accesi, righe sottili, volumi comodi e un’idea di stile che parla di movimento e libertà.

Tra i pezzi forti troviamo il Fine Stripe Tank Dress, il Track Polo, il Cardigan Colorblock, i Racer Shorts, il Checker Vest e il Kirby Jacket. Ogni capo è pensato per essere vissuto, non solo indossato. E la filosofia del brand è evidente anche negli spazi: il secondo store, inaugurato a novembre a Beverly Hills, ricorda più la casa di un’amica creativa che una boutique. “Vogliamo che le persone si sentano a casa, che si siedano, giochino a scacchi, osservino l’arte. Vogliamo che si rilassino” ha raccontato Gigi a WWD.

C’è un fil rouge che collega tutto, dal look alla collezione, dall’arredo al make-up: l’intenzione. Non basta vestirsi bene, bisogna raccontare qualcosa. La compagna di Bradley Cooper racconta di sé, della sua evoluzione, del suo corpo che cambia, delle sue fragilità e della forza che ci vuole per affrontare il pubblico — e i suoi giudizi.