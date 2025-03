Gigi Hadid rompe il silenzio su Bradley Cooper: “Vivo una storia felice”

Gigi Hadid ha parlato per la prima volta della sua relazione con Bradley Cooper, spendendo bellissime parole per il compagno

Fonte: IPA Gigi Hadid e Bradley Cooper

Lei è una delle top model più richieste al mondo; lui, un apprezzato attore e regista: Gigi Hadid e Bradley Cooper sono la coppia del momento, ma non avevano mai parlato in pubblico della loro relazione. A rompere il silenzio, dopo oltre un anno d’amore, è stata l’indossatrice, che ha confessato in una recente intervista di essere molto felice.

Gigi Hadid: le sue parole su Bradley Cooper

Gigi Hadid e Bradley Cooper fanno coppia da più di un anno, ma hanno sempre cercato di vivere la loro relazione lontano dai riflettori. A concedersi un piccolo strappo alla regola è stata tuttavia l’indossatrice, che in una recente intervista a Vogue ha speso parole bellissime per la sua dolce metà. “Lo rispetto moltissimo come creativo. E sento che lui mi dà tantissimo: incoraggiamento e, semplicemente, fiducia. Quando le persone che ammiri ti incoraggiano, può nascere una grande fiducia in te stesso. Tipo, qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere se facessi un provino per questo progetto? Ti butti e fai il salto”.

Nel caso della sua relazione con Cooper, ad ogni modo, non si è trattato di un salto nel vuoto: “Penso che arrivare al punto di sapere cosa vuoi e cosa meriti in una relazione sia essenziale. Così come cercare qualcuno che si trovi in un momento della sua vita in cui sa cosa vuole e cosa merita. A questo punto, si può lavorare entrambi separatamente per poi stare insieme e diventare il miglior partner possibile” ha raccontato ancora la maggiore delle sorelle Hadid.

Sebbene Gigi descriva la sua relazione come “molto romantica e felice“, la 29enne non ha intenzione di condividere troppi dettagli sulla sua storia d’amore con Bradley: “Semplicemente, non fa parte della nostra relazione condividere troppo con il pubblico. Con l’attenzione dei media bisogna convivere, non si può sempre intervenire su tutto”.

L’amore tra Bradley Cooper e Gigi Hadid

Bradley Cooper e Gigi Hadid hanno alle spalle delle relazioni importanti con colleghi famosi: la top model è stata legata all’ex One Direction Zayn Malik, con cui ha avuto la piccola Khai; l’attore, invece, ha avuto una lunga storia con Irina Shayk, mamma di Lea De Seine. Proprio in virtù delle esperienze passate, Gigi si è detta consapevole di quanto sia importante mantenere la privacy di coppia: “Sarebbe bello pensare che le persone ti proteggeranno e non chiameranno i tabloid, ma non puoi mai saperlo con certezza. Ma nonostante tutto, mi sento molto fortunata” ha ribadito la modella.

Come amano trascorrere il tempo insieme lei e il suo Bradley? “Non è mai semplice concedersi l’esperienza di una normale uscita di coppia. Anche per i miei amici che non sono personaggi pubblici è difficile. Bradley, comunque, mi ha fatto riscoprire il piacere di andare a teatro più spesso, ed è qualcosa di davvero bello da riportare nella mia vita” ha concluso l’indossatrice americana. Insomma, nonostante le difficoltà comuni a molte coppie, il divo di A star is born e la sua fidanzata stanno molto bene insieme. Con somma gioia dei fan.