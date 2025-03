Gigi Hadid scommette su questo detergente viso e corpo low cost, ora in offerta (e non è l’unica)

Chi non lo ha mai provato ora ha l'occasione di farlo ad un prezzo mai visto (e non lo lascerà mai più)

Fonte: GettyImages Detergente Cetaphil in sconto su Amazon

Chi l’ha detto che i prodotti di skincare per essere efficaci debbano essere per forza costosi? A dimostrare che esistono prodotti molto efficaci anche low cost c’è Cetaphil, brand iconico nel mondo della skincare, noto per la sua capacità di offrire soluzioni delicate e altamente efficaci per una vasta gamma di esigenze cutanee. Fondato oltre 70 anni fa, Cetaphil si è guadagnato la fiducia di milioni di consumatori in tutto il mondo grazie alla sua filosofia di realizzare prodotti dermatologicamente testati, pensati per rispettare anche le pelli più sensibili e delicate.

Con il suo approccio scientifico e la sua attenzione per la pelle sensibile, Cetaphil continua ad essere una delle scelte più affidabili e raccomandate da dermatologi e professionisti del settore per una cura completa e sicura della pelle.

La sua popolarità è dovuta sia alla viralità sui social media sia per essere stato citato nella skincare routine di attrici, star e modelle come Gigi Hadid, Julianne Moore e Megan Thee Stallion. Infatti, in un’intervista con Vogue, Gigi ha detto di aver usato il detergente Cetaphil come parte della sua “skincare post-gravidanza” e ha elogiato il detergente nel suo video “Beauty Secrets” di Vogue lo scorso anno, dicendo: “Ogni volta che lavoro molto, indosso tanto trucco o arrivo da un servizio fotografico, uso Cetaphil perché sento che pulisce davvero la mia pelle.”

Ora lo puoi provare anche tu approfittando degli sconti di questa settimana di offerte di primavera Amazon (che terminerà alle 23.59 del 31 marzo) perché ha raggiunto un prezzo davvero minimo e che vale davvero la pena di essere acquistato e introdotto nella tua skincare routine.

Infatti, la versione da 450ml oggi costa solamente 12,50 euro!

Offerta Cetaphil Cetaphil Emulsione Detergente Viso e Corpo

Cetaphil: Il detergente delicato per tutti i tipi di pelle

Cetaphil è un prodotto skincare che si distingue per la sua formula delicata e versatile, progettata per prendersi cura della pelle in modo efficace senza compromettere l’idratazione. Grazie alla sua composizione bilanciata, è particolarmente adatto per chi cerca un detergente che rispetti anche le pelli più sensibili.

La formula di Cetaphil è studiata per mantenere il pH naturale della pelle, proteggendola durante la detersione quotidiana. La sua azione delicata permette di rimuovere efficacemente le impurità senza causare secchezza cutanea, grazie alla sua capacità di mantenere il giusto livello di idratazione. Il prodotto agisce in profondità, idratando la pelle rapidamente e durando fino a 4 giorni dopo l’applicazione.

Inoltre, Cetaphil è privo di sapone, profumi e non è schiumogeno, rendendolo ideale per chi ha una pelle particolarmente reattiva o sensibile. La sua formula è progettata per detrarre le impurità in modo delicato, anche sulle pelli più fragili.

Come Utilizzarlo

L’utilizzo di Cetaphil è estremamente semplice. Può essere applicato sia sul viso che sul corpo, massaggiando delicatamente sulla pelle. Se utilizzato senza acqua, basta rimuovere il prodotto con del cotone. Se si preferisce l’acqua, si può risciacquare il prodotto e asciugare con cura.

