Abbiamo scoperto il beauty secret di Millie Bobby Brown, e promette pelle e capelli radiosi al risveglio

Millie Bobby Brown, attrice diventata celebre per il suo ruolo di Undici nella serie Netflix “Stranger Things” e per il ruolo di Enola Holmes nell’omonima serie, è recentemente ricomparsa sul grande schermo in occasione di The Electric State, film di fantascienza in cui è protagonista insieme a Chris Pratt, ed è apparsa in pubblico con un look totalmente nuovo. I suoi nuovi lunghi capelli biondi in stile Barbie e il trucco importante le hanno donato uno stile più adulto e maturo rispetto ai suoi precedenti ruoli da ragazzina interpretati fino ad ora.

La federa di seta preferita di Millie

Diventando grande, l’attrice ha raccontato ai microfoni della CNN come ha imparato a prendersi cura di sé con qualche piccolo segreto di bellezza che può fare una grande differenza. Tra questi, oltre a nominare alcuni dei prodotti make up della sua linea di cosmetici, Florence by Mills, ha dichiarato di non poter più fare a meno della sua federa di seta.

Millie ha dichiarato:”La federa di seta di Slip aiuta a proteggere la mia pelle e i miei capelli durante la notte riducendo l’attrito, così mi sveglio con meno pieghe sul viso e meno capelli spezzati”.

Slip è un marchio rinomato per le sue federe in pura seta, apprezzate per i benefici che offrono sia alla pelle che ai capelli. Le federe Slip sono realizzate con seta di gelso di alta qualità ed è per questo che sono amatissime dalle celeb!

Acquista la federa in seta di Gelso by Sephora e scegli il tuo colore preferito per il tuo sonno di bellezza!

Federa di seta, le alternative low cost

Se stai cercando delle alternative low cost per il dormire tra la morbida seta e svegliarti la mattina con la pelle distesa e i capelli morbidi e lucenti, sei nel posto giusto.

Tra le più amate su Amazon per la miglior qualità-prezzo troviamo la federa in seta ZIMASILK, un’esperienza di lusso che non solo trasforma il tuo sonno, ma si prende cura di te mentre dormi. Realizzata in seta di gelso al 100%, con uno spessore di 19 Momme e grado 6A, questa federa è il massimo della qualità e della durata. Il suo colore rimane intenso nel tempo, senza sbiadire, anche dopo numerosi lavaggi, e la lavorazione delle cuciture è così raffinata che ogni dettaglio è pensato per offrirti il massimo comfort. Scegli tra i 35 colori disponibili!

Offerta Zimasilk Federa in seta di gelso disponibile in 35 colori

In ”Scelta Amazon” troviamo poi la federa di Jaciu, realizzata al 100% in seta di gelso naturale, morbida, liscia e incredibilmente traspirante, pronta a regalarti una sensazione di comfort assoluto, aiutandoti a dormire meglio e a svegliarti più riposato ogni mattina.

Ma la bellezza di questa federa non si ferma solo alla sensazione sulla pelle. La sua composizione in seta naturale aiuta a mantenere la pelle idratata, prevenendo la secchezza e contrastando la comparsa di rughe. Se hai la pelle sensibile o desideri un tocco delicato che la protegga dall’invecchiamento precoce, questa è la scelta ideale. Anche i tuoi capelli ne trarranno beneficio: niente più nodi, crespo o rottura durante la notte. Da non sottovalutare il dettaglio della pratica cerniera nascosta che assicura che il cuscino rimanga sempre al suo posto, senza scivolare fuori mentre ti muovi nel sonno.

Offerta Jaciu Federa in 100% seta di gelso

La federa in seta di Townssilk vanta numerosissime recensioni positive perché è realizzata al 100% in pura seta di gelso di classe 6A, con uno spessore di 19 Momme, ed è testata e certificata OEKO-TEX per garantirti la massima qualità e l’assenza di sostanze nocive. Entrambi i lati sono in seta di alta gamma, regalandoti un’esperienza di comfort assoluto e un tocco di eleganza che vale davvero la pena di provare. Disponibile in tantissime misure e colori, avrai solo l’imbarazzo della scelta!

Townssilk Federa in 100% pura seta di gelso

