Caterina Balivo da sogno, tubino giallo e i sandali gioiello gold

Caterina Balivo è tornata in tv con La volta buona e subito ha lasciato senza fiato con look del debutto, un tubino giallo, firmato SportMax. La presentatrice si conferma anche per questa stagione una vera trendsetter.

Caterina Balivo, il look del debutto a La volta buona

Caterina Balivo allieta nuovamente i telespettatori di Rai 1 con la sua trasmissione La volta buona e anche l’iniziale polemica con cui qualcuno ha voluto salutare il suo ritorno in tv, è stata subito smorzata e messa a tacere con un argomento ben più interessante. Infatti, oltre a catalizzare l’attenzione coi suoi ospiti in studio, la Balivo affascina coi suoi outfit che diventano spesso oggetto di dibattito, perché tutti (o quasi) li vogliono copiare.

Caterina Balivo, il tubino giallo di SportMax

Anche per la seconda stagione, Caterina non ha voluto deludere i suoi fan e si è superata nella prima puntata presentandosi con il più classico degli outfit, il tubino. Solo che quello della presentatrice si distingueva per il colore, giallo canarino, una tonalità perfetta per la sua abbronzatura ma ideale anche per trasmettere positività ed energia, insomma la giusta grinta con cui iniziare un nuovo anno televisivo.

In più, l’abito strutturato sul décolleté le dava un tocco di sensualità, raffinata e accattivante al punto giusto. Il tubino è di SportMax, come rivela la presentatrice sul suo profilo Instagram.

Caterina Balivo, il segreto dei sandali gold

Lei lo ha abbinato da dei sandali gioiello, con listine dorate e tacchi a spillo, dall’effetto nude. Il brand non è stato ancora rivelato, ma promette di farlo presto. D’altro canto, è noto che le calzature della Balivo piacciono molto. Spesso indossa quelle create dalla sorella Sarah che ha creato il marchi Madame Cosette.

Il tubino della Balivo ha avuto un successo clamoroso. I fan sul suo profilo Instagram sono letteralmente impazziti e le hanno inviato moltissimi messaggi dai toni entusiastici in risposta ai suoi ringraziamenti e alla domanda che ha rivolto loro: “Ps Grazie a tutti per i messaggi sulla ripartenza di #lvb e agli ospiti che sono venuti e seduti sul mio amato divano🧡#davedere #caterinasecrets #lovemyjob

Piaciuto il look prima puntata by @sportmax ?”.

Eccola accontentata: “Caterina per me rimani la numero 1 !!!!semplicemente meravigliosa ! Complimenti anche hai tuoi Fantastici ospiti 😘😘😘❤️”. “Sempre bellissima e bravissima.” “Complimenti sei una donna bravissima e bellissima 👏👏👏”.”Finalmente sei tornata! Sempre brava e bella !”

In molti vogliono sapere dei più sui sandali della Balivo, lei promette di soddisfare tutte le curiosità. E qualcuno si spinge a chiederle: “Questi sandali gold li metti su vinted?”. Caterina risponde: “no sono della Rai”.