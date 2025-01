Caterina Balivo con il cappello di Melania Trump: “Dicono che faccio le faccette”

Fonte: IPA Caterina Balivo, il look Melania Trump

Caterina Balivo ha acceso subito la scena a La Volta Buona con un look capace di mescolare ironia e stile, ispirato all’ormai iconico outfit sfoggiato da Melania Trump ieri durante la cerimonia d’insediamento. Un cappello a falda larga, abbinato a un cappotto midi molto sobrio ma d’impatto, ha subito catalizzato l’attenzione e innescato un vortice di confronti e opinioni, confermando la conduttrice come regina di un’ironia tagliente e sartoriale.

L’ironia di Caterina Balivo

Durante la puntata, Caterina Balivo ha così lanciato la sua frecciata con il sorriso di chi sa di avere il pubblico in pugno. Con un look, praticamente un cosplay di Melania Trump e il cappello ben calato sulla testa, ha risposto a chi la critica per le sue espressioni durante le interviste: ” E siccome qualcuno mi scrive che ogni tanto faccio le facce durante le interviste, come dire Melania Trump che ieri all’insediamento aveva questo cappello e vi assicuro, non si vede niente. Ecco, quindi forse lo terrò per le prossime interviste”.

Un’uscita fulminante poco prima della pubblicità che ha incendiato i social, trasformando un accessorio come un cappello non solo in una dichiarazione di stile ma piuttosto in autoironia pungente, confermando la conduttrice come maestra nel creare momenti di puro gossip, perché ora la domanda è: a chi si riferisce? Difficile dirlo, non risultano articoli di giornale che inneggiano alle “facce” durante le interviste. Con ogni probabilità il riferimento è dovuto ai commenti social di cui tutti i personaggi del mondo dello spettacolo ne sono bene o male vittime.

L’omaggio al look presidenziale

Ma veniamo a Melania Trump, la maestra, la regina dei ghiacci, che ha catturato l’attenzione con un outfit dall’eleganza austera durante l’insediamento del marito alla presidenza degli Stati Uniti. Un cappotto doppiopetto blu navy in seta e lana, accompagnato da una gonna a matita e una camicia in seta avorio, tutti firmati dal designer newyorkese Adam Lippes, aveva definito uno stile rigoroso e sofisticato.

Il già iconico cappello, disegnato da Eric Javits, aggiungeva un tocco di mistero al suo aspetto, nascondendo in parte il volto dell’ex first lady. Il tutto contribuiva a renderla ancora più gelida e distante, un’impressione rafforzata dal fatto che non abbia neanche baciato il marito Trump durante la cerimonia.

Il riferimento al look di Melania Trump non è casuale. Durante il suo mandato come first lady, Melania ha spesso scelto abiti dal taglio militare e tonalità sobrie come una sorta di corazza simbolica. Secondo alcuni esperti, il suo stile raccontava un desiderio di mantenere una certa distanza dal pubblico, trasmettendo un messaggio di forza e riservatezza. Lo stesso, che forse, voleva comunicare la Balivo in modo ironico.