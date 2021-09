Kate Middleton, cambio di look: prima il tailleur da 1.500 euro poi la tuta

Kate Middleton, dal tailleur ciclamino alla tuta nera

Kate Middleton ha dimostrato di saper padroneggiare i cambi di look in modo inappuntabile. Così eccola volare in Irlanda del Nord con il suo William, indossando prima un nuovo tailleur-pantalone, da vera working girl e poi un completo nero da fitness per l’incontro al club di rugby.

Kate Middleton come Letizia di Spagna: il tailleur pantalone

Dunque, lasciate paillettes e glitter del suo splendido abito d’oro, firmato Jenny Packham, con cui ha sfilato alla prima di No Time to Die, Kate Middleton ha iniziato il suo tour irlandese al Magee Campus dell’Ulster University dove si è presentata con un tailleur ciclamino del brand, Emilia Wickstead, da 1.345 sterline, ossia 1.555 euro circa.

Si tratta di un completo composto da giacca a doppio petto e pantaloni dal taglio classico che la Duchessa di Cambridge ha abbinato a un dolcevita blu. Dello stesso colore gli accessori: la cintura scamosciata, le décolletée di Emmy London e clutch di Jaeger London. Tutti gli accessori sono stati riciclati da Kate, mentre il tailleur è un nuovo acquisto nel suo guardaroba e fa parte della collezione autunno-inverno 2021 della stilista britannica.

La Duchessa di Cambridge ha dunque seguito l’ultima tendenza delle teste coronate in fatto di abiti da lavoro. Infatti, il tailleur pantaloni, specialmente se colorato, è uno dei look preferiti ad esempio da Letizia di Spagna che a settembre ne ha sfoggiato uno lilla, anche se non riuscitissimo. E d’altro canto sia la Reina che Kate condividono nel proprio armadio il completo rosa che ha fatto epoca.

Lady Middleton ha raccolto i capelli in una coda di cavallo alta, anche per proteggerli dall’umidità autunnale e indossato un paio di orecchini sottili, a cerchio, creati da Liv Thurlwell, unico gioiello, a parte l’anello di fidanzamento che porta sempre.

Kate e William, piuttosto divertiti, hanno ammirato rettili e insetti durante la visita allo zoo di Magee Campus e la Duchessa ha persino tenuto in mano una tarantola chiamata Charlotte. Poi si sono gustati una pinta di birra, a dimostrazione ulteriore che il quarto Royal Baby non è in arrivo.

Kate Middleton finisce in tuta

L’agenda dei Duchi di Cambridge prevedeva poi un incontro al club di rugby di Derry. Per l’evento sportivo si è quindi reso necessario un rapido cambio di look. Così, Kate si è infilata un’elegante tuta nera e delle sneaker per intrattenersi coi giovani sportivi, mentre Will ha indossato un più tradizionale maglione in lana celeste.

Ma Lady Middleton si sente a proprio agio in tenuta sportiva, amando particolarmente le attività all’aria aperta. Recentemente si è mostrata in minigonna sul campo da tennis e con elmetto e scarponcini per scalare una parete rocciosa insieme ai cadetti della RAF.