Kate Middleton osa con la minigonna e sfida la campionessa di tennis

Kate Middleton, partita a tennis in minigonna

Kate Middleton in visita al National Tennis Centre di Londra si lancia col tennis facendo coppia con la campionessa, Emma Raducanu. E per l’incontro sportivo indossa una micro gonna da far impallidire la Regina Elisabetta. Ma sulla terra rossa tutto è permesso.

Dopo l’incontro con i cadetti della RAF con cui ha corso in bici su sentieri sterrati e ha scalato pareti roccioso, Kate Middleton si è data ancora una volta allo sport, sua vera passione, per una partita a tennis niente meno che con Emma Raducanu, vincitrice degli US Open.

Gonna da tennis Puoi acquistare online una versione low cost della gonna di Kate Middleton

Archiviati definitivamente i rumors della quarta gravidanza, Kate si è presentata sul campo col perfetto look da tennista: felpa a zip blu, gonna cortissima coordina, sneaker bianche e coda di cavallo.

La Duchessa è apparsa in splendida forma, raggiante all’idea di poter dedicare qualche ora al tennis, e per giunta per lavoro. E avrà ricevuto il permesso di Sua Maestà di indossare una mini gonna davvero cortissima, nonostante si trattasse di un incontro formale, per conto della Corona. Ma come detto, sul campo sportivo è possibile fare un’eccezione al dress code di Corte che impone orli al ginocchio, come minimo. E in effetti al ricevimento a Palazzo si è presentata con un look bianco molto bon ton.

Kate è stata all’altezza della giovane campionessa e ha dimostrato di avere una certa dimestichezza con la racchetta da tennis. Così, mentre Meghan Markle e Harry hanno catalizzato l’attenzione su di loro a New York grazie al loro primo viaggio ufficiale da quando hanno lasciato la Famiglia Reale, Lady Middleton continua ad assolvere in modo impeccabile il suo compito di sostegno alla Regina, in attesa un giorno di salire lei stessa sul trono come consorte del Re.

Sebbene siano a distanza di migliaia di chilometri, ancora una volta le due cognate sono scese in competizioni, mostrandosi in pubblico quasi contemporaneamente e sfoggiando due stili completamente diversi.

Kate punta tutto sulla spontaneità, sull’essere una mamma sportiva e lavoratrice, mentre Meghan guarda al glamour sfoggiando look minimal, ma sofisticati, con accessori extra lusso e ricoprendosi di così tanti gioielli da indossare in una volta sola 300mila sterline di diamanti.