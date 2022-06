Birkenstock mania: i modelli preferiti dalle star

Fonte: Getty Images I sandali Birkenstock

Quando si parla di scarpe estive il brand che viene subito in mente è Birkenstock. Il sandalo nato in Germania ha conquistato vip e non solo per la sua comodità. Le “ciabatte” sono fresche, leggere, facili da infilare e sfilare e anche chi all’inizio le guardava con occhio critico si è dovuto ricredere perché sono super confortevoli soprattutto durante le calde giornate estive.

L’evoluzione delle Birkenstock

È vero, l’immagine delle Birkenstock indossate con i calzini bianchi rimarrà per sempre impressa nella nostra mente, ma il brand è riuscito a conquistare star e influencer perché è stato in grado di rinnovarsi e farci (in parte) dimenticare abbinamenti non proprio cool.

I modelli iconici sono riusciti a intuire le tendenze del momento e a diventare la scarpa must have dell’estate sfoggiando colorazioni di tendenza, a cui si sono aggiunte collaborazioni di spessore come quella più recente con Manolo Blahnik da sempre marchio simbolo di glamour.

Adatti a tutti, donne, uomini e bambini, i sandali sono il modello più indossato in estate, ma per un abbinamento di tendenza non si può che prendere spunto dai vip che in questo periodo sui social mettono in mostra i loro look.

Questo modello di sandalo, infatti, può creare outfit differenti ed estremamente fashion con i dettagli giusti.

Abbiamo selezionato per te alcuni modelli, vediamo insieme come abbinarli nel modo corretto.

Birkenstock Arizona

Le Arizona sono il modello di punta delle Birkenstock e non potevano non far parte della nuova linea Big Bunckle. La caratteristica principale rispetto al vecchio modello? Sta tutta nella fibbia che con la sua forma maxi e i bordi arrotondati dona al sandalo un aspetto più elegante. La fascia realizzata in pelle è un altro elemento che conferisce ancora più fascino a questa calzatura, mentre la suola in gomma è l’ulteriore conferma della loro comodità. È un modello che si adatta ad ogni look, in primis a quello rock.

Birkenstock Arizona Il sandalo comodo per un outfit rock

Come abbinarle per un outfit rock

Il total black è il tratto distintivo delle Birkenstock Arizona, come ben testimoniato da Marion Cotillard, attrice premio Oscar che ama sfoggiare il classico jeans skinny, abbinato a un pratico gilet. Se si ha voglia di puntare su uno stile più “audace”, l’abbinamento più azzeccato è quello con i jeans strappati, rigorosamente di colore nero, e un top.

Birkenstock Eva Gizeh

Un altro modello di punta della Birkenstock è Gizeh, l’infradito è amato da tutti coloro che lo indossano per la sua comodità. La possibilità di regolare il sandalo in base al collo del piede ha trasformato la calzatura in un vero e proprio modello cult da avere sempre in valigia questa estate. Sì, perché, il brand ha deciso di rinnovare anche questo modello e di includerlo nella nuova linea Eva.

Immancabile durante una vacanza al mare o in piscina, è leggero, idrorepellente e facile da lavare, senza dimenticare la comodità che contraddistingue il marchio tedesco dato dalla tomaia realizzata in materiale Birko-Flor confortevole e resistente.

Birkenstock Gizeh Eva Il modello per un look estivo

Look estivo e fresco con le Birkenstock

La versatilità del modello Eva Gizeh lo rende perfetto da indossare con un paio di jeans. Il risultato sarà un outfit estremamente casual come quello di Julianne Moore, l’attrice statunitense pluripremiata che abbina il jeans skinny a una t-shirt a righe ma nella versione Arizona. La maglia a maniche corte può essere sostituita da una classica camicia, l’importante è mettere in evidenza uno dei tanti modelli del brand.

Birkenstock Tulum

Lo stile ricercato e confortevole è racchiuso interamente nei sandali incrociati della Birkenstock. Pensati per chi non si ferma al modello classico ma vuole dare un tocco in più al proprio outfit, fasciano perfettamente il piede. Questa caratteristica è incarnata dal modello Tulum che ha cinturini larghi incrociati con la tipica chiusura a fibbia per regolare la calzatura in base al collo del piede. Il cinturino posteriore avvolge poi il tallone rendendo ancora più comoda la calzata. Il colore beige e il materiale in pelle scamosciata lo rendono adatto per sposarsi con ogni stile, da quello casual a quello più romantico e raffinato.

Birkenstock Tulum Perfetto da indossare con i vestiti

Il modello da sfoggiare sotto i vestiti

Chi ha scelto di puntare sui toni chiari ma nella versione Arizona è Aurora Ramazzotti, da sempre appassionata dello stile semplice, che ha realizzato uno degli abbinamenti che di sicuro andranno per la maggiore questa estate. Il tubino è uno dei grandi classici, ideale per contrastare le alte temperature della stagione più calda dell’anno: come non sfoggiarlo con le Birkenstock, il sandalo più in voga dell’estate?



Birkenstock Madrid

Essenzialità e minimalismo, ma con un look che non passa inosservato. Le Birkenstock Madrid con la loro semplicità riescono a rendere unico e speciale ogni outfit. A differenza dei modelli Tulum e Arizona, ha una sola fascia ma non per questo è meno comoda, anche perché è realizzata in scamosciato e nubuk che la rendono delicata sulla pelle. La fibbia logata, come gli altri modelli della linea Birkenstock, aiuta a regolare la calzatura al collo del piede, rendendola pratica e confortevole. Birkenstock Madrid è anche resistente e adatta a ogni occasione, da quella più casual a quella in cui c’è bisogno di un look più ricercato.

Offerta Birkenstock Madrid Da indossare sotto i pantaloncini

Birkenstock e short per affrontare il caldo

Il maxi short sportivo è uno degli abbinamenti perfetti per il modello Madrid, da sfoggiare in città con un top e una camicia aperta: inoltre è proprio l’abbinamento preferito dalla modella e influencer tedesca Jacqueline Zelwis. Oltre a questo outfit, le Birkenstock Madrid sono perfette insieme a shorts in denim oppure bianchi in pizzo Sangallo per le più romantiche.

Birkenstock Gizeh, un classico anche per gli uomini

Il modello Gizeh della linea Birkenstock è un classico intramontabile che è diventato sempre più popolare nel corso degli anni, anche nell’abbigliamento degli uomini. È un modello funzionale ed elegante, con dettagli apparentemente semplici ma che fanno la differenza. La cinghia può essere regolata a seconda delle necessità, mentre il plantare rende questa calzatura comoda sia quando si cammina che durante una corsa.

Birkenstock Gizeh Il modello per outfit maschili

Pantalone in cotone e camicia in lino sono l’accoppiata vincente di Paul Henry Duval, influencer e stilista che predilige un look semplice che le Birkenstock Gizeh rendono d’effetto e a cui ispirarsi subito.