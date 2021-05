Candy bags: le borse questa primavera sono a tinte pastello

editato in: da

I colori pastello sono in assoluto il must have della stagione: delicati, tenui e molto primaverili, sono perfetti per look casual, ma anche più eleganti. Nelle cerimonie, infatti, sono una garanzia: se volete andare sul sicuro ed evitare di strafare le tonalità soft dei colori candy sono perfette. E che dire degli accessori? Anche le borse si tingono di tonalità bon bon: vediamo qualche idea su come abbinarle e quali scegliere!

Candy bags: riprendete uno dei colori del vostro look

Il metodo più semplice per abbinare una borsa dai colori candy è quello di abbinarla ad uno dei colori che già indossate, preferibilmente un capo d’abbigliamento, perché eviterei il pendant scarpe/borsa: è un po’ datato e soprattutto invecchia subito il look. Altra raccomandazione: se non volete complicarvi la vita, non mettete insieme più di tre colori tra di loro e spezzate sempre con un neutro (bianco, nero o denim).

Candy bags: ton su ton

Chi ha detto che la borsa candy deve essere per forza utilizzata in contesti eleganti e formali? Potete tranquillamente portarla anche in versione casual: vi basta uno zainetto! Per quanto riguarda gli abbinamenti colore, perché non provare con il ton sur ton? Anche qui, evitate di tingervi totalmente di tinte tono su tono, ma spezzate da qualche parte con un colore neutro. Con i pastello, a mio avviso, il bianco vince sempre!

Candy bags: qualche idea di shopping per voi

Se siete amanti delle cose comode e facili, optate per una tracollina mini, da portare anche cross body, ossia trasversalmente al corpo. Molto cool.

Se amate il look soft, potete scegliere una borsa morbida e trapuntata, resa più grintosa da dettagli in metallo.

Se invece avete l’esigenza di portare con voi molte cose (come il 95% delle donne, tra cui la sottoscritta), una borsa capiente sarà l’ideale. Potete portarla a spalla, ma anche al gomito: la tonalità pastello aggiungerà luce al vostro look, anche in caso di abbinamenti scuri. Ad esempio, su un total look blu, un tocco di lilla starà benissimo!

Per chi ama il look bon ton, una borsetta dal look anni ’50 in tonalità rosa confetto è un’ottima idea! Suggerisco però di sdrammatizzare con sneakers bianche.