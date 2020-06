editato in: da

Il rosa è un colore adattissimo sia alla primavera che all’estate, soprattutto nella sua tonalità pastello, delicata e fresca, adatta sia a look più business che casual ed informali. Vediamo qualche idea di shopping in rosa.

Rosa pastello: dalle sfilate

Dalle tonalità cipria di Emporio Armani e Schiaparelli, fino a quelle più luminose di Etro, il rosa è stato il protagonista assoluto delle passerelle, sia in versione total look, sia abbinato ad accessori neri o cuoio, entrambi colori che si prestano perfettamente a completare in modo elegante il vostro outfit in pink.

Il total look più essere impegnativo: il mio suggerimento è di spezzare sempre con un neutro, denim, bianco o nero.

Il color cipria più risultare spento: ravvivatelo con accessori in colore a contrasto!

Rosa pastello: shopping in versione candy

Una camicia rosa, da portare con un pantalone bianco per il lavoro oppure con un paio di jeans in versione più casual è un’ottima idea per iniziare ad introdurre questa tonalità nel vostro guardaroba.

La biancheria è graziosa soprattutto quando si abbina al nostro outfit: un completo bralette e slip a vita alta in morbido pizzo rosa è un modello semplice e delicato che può essere portato sotto un top rosa, o, perché no, anche sotto ad una camicia in denim per le più romantiche.

Rosa pastello, shopping in versione candy: gli accessori

Una borsa a tracolla rosa, da portare con un total look nero oppure con bianco, nero e denim, aggiunge un tocco di eleganza senza eccedere, diventando quasi un accessorio passe partout!

E per chi vuole vedere la vita in rosa, perché non provare ad indossare una montatura colour candy? Adatta ovviamente a chi non ama passare inosservata!