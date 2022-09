Come applicare il rossetto in base al finish: trucchi e consigli

Fonte: Unsplash

Matte, lucido, cremoso: ci sono davvero tanti modi di applicare il rossetto, soprattutto in base al loro finish. Per alcune tipologie e per creare certi effetti sulle labbra, infatti, bastano i polpastrelli, in altri casi serviranno pennellino e correttore, per altri ancora direttamente l’applicatore o lo stick del rossetto. Scopri come applicare il rossetto in base al finish ma anche all’effetto che vuoi ottenere, ad esempio un disegno delle labbra più definito o per ricreare uno stile più naturale.

Come applicare il rossetto opaco o matte

Il rossetto opaco o matte è forse il più scelto perché consente molte tipologie di applicazione e di ricreare effetti diversi. In base a quanto duro è il rossetto contenuto nel bullet, cioè nel pack del rossetto, sarà più o meno facile applicarlo direttamente sulle labbra, senza aiutarsi con un pennellino. Se vuoi applicarlo direttamente dallo stick fallo a makeup ultimato ma prima di incipriare il viso.

Così facendo, in caso di sbavature o imprecisioni, potrai correggere eventuali errori con un pennellino e un po’ di correttore, per poi passare la cipria e fissare tutto il makeup. Un trucchetto per mettere il rossetto opaco facilmente ed evitare sbavature è quello di delineare le labbra con una matita dello stesso identico colore prima, e applicare il rossetto poi, in modo da avere una linea guida e non rischiare di sbordare troppo o di fare errori. Così facendo, poi, eviterai che il rossetto possa insinuarsi tra le pieghette delle labbra, soprattutto se non hai un contorno così ben definito naturalmente.

Se vuoi un effetto molto definito e preciso puoi applicare il rossetto matte direttamente con un pennellino labbra. In questo modo avrai più controllo sulla forma e sarà più difficile sbagliare o creare molte sbavature. Preleva poco prodotto per volta con il pennellino, delinea i bordi e poi riempi il centro. Puoi anche applicare il rossetto al centro delle labbra direttamente dallo stick e poi spostare il rossetto sui bordi per creare il disegno che preferisci, aiutandoti con il pennellino.

Se non vuoi un effetto definito e grafico, perché magari sei di fretta o se vuoi usare rossetti colorati, magari rossi o scuri, ma non te la senti di avere un colore pieno e vistoso sulle labbra, puoi prelevare un po’ di rossetto con il polpastrello e poi sfumarlo sulle labbra. In questo modo darai un tocco di colore molto delicato, perfetto con qualsiasi makeup se ti sembra di appesantire troppo la tua immagine.

Tecniche di applicazione del rossetto cremoso

Anche per applicare il rossetto cremoso, forse il più amato perché più semplice da stendere anche se meno duraturo, ci sono varie tecniche per ottenere un effetto labbra rimpolpate e definite, molto naturali o anche per trasformare un rossetto cremoso dal finish satinato in un rossetto opaco.

Il primo metodo, il più semplice, è quello di applicarlo direttamente dallo stick per contornare le labbra e riempirle di colore. Essendo formule molto spesso morbide, però, potrebbe essere difficile bordare bene le labbra, aiutati quindi con la punta del rossetto o con una matita. Puoi applicare la matita labbra prima di stendere il rossetto, per usarla come guida, oppure applicare il rossetto e poi rifinire i bordi con la punta della matita. Anche in questo caso, se commetti qualche sbavatura, aiutati con un pennellino e del correttore.

Se vuoi ottenere un effetto molto preciso e dosare bene il colore, puoi applicare il rossetto cremoso con un pennellino, lavorando bene il prodotto. Ricorda che, se vuoi applicare il rossetto per sbordare leggermente e ingrandire le labbra, rispetto al rossetto matte questa tipologia tende a muoversi e spostarsi ed è quindi più facile che durante la giornata, mangiando o bevendo, possa sbiadire al centro o possa spostarsi dai bordi. Sempre meglio mantenere il proprio contorno naturale o ingrandirle leggermente con la matita, che farà da barriera.

Per un effetto molto naturale puoi stendere il rossetto con le dita, sfumandolo e dosando il colore per ottenere un effetto da molto naturale a più intenso, ma con i bordi non troppo definiti. Se invece hai un colore di rossetto che ti piace particolarmente e vorresti renderlo opaco, ti basterà poggiare una velina sulle labbra e, con un pennello ampio, tamponare un po’ di cipria. Così facendo verrà assorbito l’eccesso di prodotto e la cipria renderà il finish del tuo rossetto opaco, facendolo durare molto di più. Se il colore ha perso intensità con questo passaggio, riapplicalo e nuovamente tampona con una velina e la cipria.

Il rossetto liquido: consigli per l’applicazione

Quando si parla di come applicare il rossetto non si può non parlare di quello liquido, il più duraturo di tutti. Mettere il rossetto liquido può essere insidioso, specie se la formula è molto liquida e tende a sfuggire da tutte le parti prima che si asciughi. Se hai una buona manualità puoi stenderlo direttamente con l’applicatore floccato, ma attenzione ad applicarlo prima al centro delle labbra in modo da scaricare la maggior parte del prodotto e, con ciò che rimane sul pennellino, dedicarti al disegno del contorno labbra.

Non essendo a punta, l’applicatore non sempre rende facile la stesura del rossetto liquido e il rischio è quello di continuare a cercare di correggere la forma, ingrandendo sempre di più le labbra. Se pensi di essere andata troppo oltre con il rossetto, aspetta che si asciughi, poi pulisci i bordi con un pennellino e del correttore e, eventualmente, ritocca il colore. Un’applicazione più lenta, ma sicuramente più precisa e controllata, è quella con il pennellino per labbra. Preleva il colore poco a poco con un pennellino e definisci e riempi le labbra, in modo da gestire meglio il disegno dei contorni.

Due modi per applicare il gloss

L’ultimo finish che manca è quello lucido, effetto specchio o vinilico, dato dal gloss. Applicare il gloss è sicuramente molto facile e anche nel caso di quelli colorati se si sbaglia è facilissimo rimediare. Stendi il gloss direttamente dall’applicatore se sotto non hai un rossetto, altrimenti rischi di sporcare il pennellino e, nel caso di gloss trasparenti, di sporcare anche il prodotto. Se invece hai steso un rossetto e vuoi creare un effetto specchio, prendi un pennellino o un applicatore usa e getta, preleva il gloss e applicalo così, in modo da non macchiare niente.

Se poi vuoi ingrandire le labbra senza il filler e volumizzarle, dopo aver creato un trucco ombré con i bordi leggermente più scuri e l’interno più chiaro, applica il gloss solo al centro. La luce si rifletterà in quel punto e le labbra sembreranno subito più grandi.

In commercio esistono poi dei prodotti ibridi tra rossetto liquido e gloss, perfetti per chi vuole un effetto lucido il più duraturo possibile. Prima si stende il colore su tutte le labbra, che si asciuga proprio come un rossetto liquido. Una volta asciutto si stende il top coat lucido, che sigilla il colore e rende le labbra ad effetto specchio. Quando l’effetto del gloss andrà via è possibile riapplicarlo o lasciare le labbra opache, perché il colore rimarrà intatto senza lasciare macchie.